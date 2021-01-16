أزواج ولكن قتلة.. دفن في حظيرة وذبح أمام الأطفال جرائم في حق الزوجات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

اشتد الحديث بينهما بعد ما شعر بطعن رجولته، فكان التخلص من زوجته هي الوسيلة التي اعتقد أنها تعيد كرامته من جديد، كانت هذه الكلمات ملخص جريمة قتل راحت ضحيتها ربة منزل داخل مزرعة مواشي بعدما قرر الزوج التخلص منها بسبب الضعف الجنسي، فلم يتحمل طلبها له بضرورة الذهاب إلى طبيب لعلاجه، فنزلت كلماتها على الزوج كالصاعقة، فاعتدى عليها بالضرب ثم خنقها بيديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وحاول الزوج دفن جثمانها في حظيرة مواشي تابعة لمنزله بعزبة الديابة، في البحيرة، وحاول اقناع البعض انها ماتت نتيجة «نطحة الجاموسة»، ولكن بعد القبض عليه اعترف بارتكابه الواقعة.

يرصد «هُن»، أبرز وقائع العنف التي راح ضحيتها الزوجات على يد أزواجهن

وقائع عنف ضد الزوجات

- شك في زوجته فمزق جسدها

شهدت مدينة 6 أكتوبر واقعة قتل زوج لزوجته لشكه في سلوكها قبل 6 أشهر من وقوع الجريمة، ويوم وقوع الحادث نشبت مشاجرة بين الزوجين، فتدخل صديقه لحل الخلاف وبدأ يدافع عن الزوجة ما أثار شكوك الزوج تجاهه هو الآخر وتوجه إلى المطبخ وحمل سكينًا طعن به صديقه في بطنه، ومزق جسد زوجته بـ12 طعنة أمام طفلتيه، حسب تحقيقات الجهات الأمنية.

ولم تنته القضية عند هذا الحد، حيث دفع سوء الحالة الصحية والنفسية للجاني جهات التحقيق لنقله لمستشفى أكتوبر العام بعد حزنه على زوجته، إلا أنه لفظ أنفاسه بعد امتناعه عن الطعام والشراب لأيام عدة.

- النيش تسبب في قتل زوجة

قتل رجل زوجته، فى عيد الأضحى، بمساعدة والدته، بسبب خلافات نشبت بينهما فى شهر العسل نتيجة رفض الزوجة إعطائها بعض الأطباق من النيش، ما أثار غضب الزوج، وعنف زوجته واعتدى عليها بالضرب، بمساعدة والدته حتى أنهى حياة العروس، ثم قرر الاثنان التخلص من الجثة بإلقائها من أعلى المنزل حتى يبعدا الشبهة الجنائية عنهما.

- زوج يقطع جسد زوجته أمام أطفالها

جريمة هزت حي المريوطية راحت ضحيتها سيدة بعد أن قطع زوجها جسدها لنصفين أمام طفلتيهما صباح أول أيام عيد الأضحى لشكه في سلوكها في منطقة أبو النمرس بالجيزة، وألقى الجثة في ترعة المريوطية بالهرم، وكان تعاطيه المخدرات سببا للإقدام على قتلها، حتى لفظت الزوجة أنفاسها الأخيرة أمام أطفالها.