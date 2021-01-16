استرالية تفقد القدرة على المشي بسبب لدغة بعوض

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لم تتوقع امرأة استرالية تغير حياتها بسبب لدغة بعوض أصيبت بعدها بالشلل وباتت غير قادرة على المشي لمدة طويلة، وبدأت القصة في شهر مارس الماضي، عندما قامت السيدة ميجان نيومان ببناء حظيرة لخيول ابنتها في مزرعتها، حيث هاجمها سرب من البعوض وتسببت إحدى اللدغات التي تعرضت لها بإصابتها بالشلل لمدة طويلة.

تعرضت ميجان نيومان، في مارس من العام الماضي، للهجوم من قبل مجموعة من البعوض، في منطقة كارنوب جنوب مدينة بيرث، وذلك خلال عملها في بناء حظيرة خيول لابنتها داخل المزرعة، وتسبب إحدى لدغات البعوض لإصابتها بالشلل لفترة طويلة، وأوضحت أنها أصيبت بصداع شديد وعانت من الحمى، وعدم القدرة على النهوض من الفراش بسبب آلام مبرحة في القدمين والساقين والوركين.

وظنت أن السبب وراء مرضها هو إصابتها بفيروس كورونا، فأجرت جولتين من الاختبارات التي أظهرت نتائج سلبية، وبعد إجراء المزيد من الاختبارات الطبية، تبين بأن المرأة مصابة بحمى نهر روس، وفيروس بارما فورست الذي يحمله البعوض.

ولم تكن ميجان الوحيدة التي أصيبت بهذه الأعراض، إذ تبين إصابة ستة أشخاص آخرين من نفس المنطقة بنفس الأعراض، بحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

نتيجة لتلك الواقعة أصدرت نائبة كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا تحذيرا لسكان المناطق المجاورة للمسطحات الماضية مثل البحيرات والمستنقعات باتباع كافة التدابير الاحترازية لعدم التعرض للدغات البعوض.

وتعتبر لدغات البعوض من أخطر اللدغات بسبب الأعراض المصاحبة لها، وعن خطورة لدغات البعوض التي ذكرها موقع «روسيا اليوم»:

الحساسية المفرطة إذا كانت في منطقة العين والجفون.

تورم وضعف عام.

ارتفاع مفاجىء في درجة الحرارة.

ظهور بقع داكنة اللون تشبة الكدمات.