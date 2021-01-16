أنباء عن القبض على إنجي خوري بسبب شيراز

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداولت العديد من الصحف العربية نبأ القبض على الفنانة السورية نجوى خليق الله المعروفة باسم إنجي خوري، إثر توجيه تهم لها بالسب والتشهير بالفنانة اللبنانية وعارضة الأزياء شيراز، وذكرت الصحف، أن الأمن الجنائي السوري ألقى القبض على إنجي خوري في محيط منطقة «المزة» السورية، للتحقيق معاها في التهم الموجة إليها، بجانب التحقيق في تهمة دخولها للعاصمة اللبنانية بيروت بطريقة غير شرعية.

وأكدت تقارير إعلامية أن شيراز وجهت التهم إلى إنجي خوري بعد تعرضها للتشهير، ما دفعها للجوء إلى القضاء.

تفاصيل خلاف إنجي خوري وقمر

يشار إلى أنه في فبراير 2020 تمكنت إنجي خوري من التسلل إلى أراضي بيروت متخفية في عباءة فضفاضة، من خلال عبور الحدود اللبنانية السورية خلسة، بالرغم من إلغاء السلطات اللبنانية إقامتها، وصدور أوامر بترحيلها بسبب قضيتها مع الفنانة اللبنانية قمر، بعدما ادعت خطفها بمساعدة طليقها الفنان اللبناني آدم.

وحينها، تبادلت الفنانتان السب والقذف والشتائم، فضلا عن نشر فيديوهات فاضحة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع مكتب الآداب ومكافحة المخدرات استدعائهما، بعد تجاوزهمات الحدود الأخلاقية، ونشر مقاطع فيديو بذيئة عبر «سوشيال ميديا»، إلا أن الثنائي وقعتا على تعهد بعد حدوث ذلك مرة آخرى.

وردت الفنانة قمر على التهم الموجة لها من إنجي خوري في تصريحات إعلامية، قائلة: «إنجي تريد أن تعمل بالفن وساعدها زوجي السابق آدم، لكنها لم تتوقف عند هذا الحد حيث أنها كانت ترغب في الارتباط منه إلا أن آدم رفض ذلك، وكشف لي كل التفاصيل التي دارت بينهما، وهو الأمر الذي أغضبها ودفعها لهذه الحيلة حتى تنال منا، وأرى أنها أضرت نفسها من أجل اتهامنا في الاعتداء عليها بعد أن كشف آدم أمرها».