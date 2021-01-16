طبيب عن توابع ما بعد كورونا للحوامل: الأعراض هتطول معاهم

القاهرة - سمر حسين - ماما

آثار واضحة، يتركها فيروس كورونا المستجد في أجساد المتعافين، خاصة فئة السيدات الحوامل، اللائي تعاني الكثيرات منهن من توابع الإصابة بالفيروس التاجي، وسط زيادة عدد حالات الإصابة بالتزامن مع الموجة الثانية للفيروس، الذي بات جائحة عالمية، تعاني منها العديد من دول العالم.

وبدوره، أوضح دكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، وأستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني، أن السيدات الحوامل تعانين من مشكلتين رئيسيتين بعد التعافي من فيروس كورونا، وهما فقدان حاستي الشم والتذوق، والشعور المستمر بالإجهاد والإعياء وتكسير في العظام، وفقدان النشاط والحيوية.

وتابع «حسن» حديثه لـ«هن»: «الأعراض دي بتطول معاهم شوية.. لازم يكونوا عارفين ده كويس علشان ميقلقوش»، مردفا أنه يجب على المتعافيات الحصول على راحة، وتناول أطعمة صحية، والالتزام باستعمال محلول طبي لاستعادة حاسة الشم سريعا.

طرق استرجاع حاستي الشم والتذوق بعد الإصابة بفيروس كورونا

وكان الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض المناعة، أوضح خلال حديث سابق لـ«هن»، طرق استرجاع حاستي الشم والتذوق، موضحا أنه لابد من استعمال بخاخات «المحلول الملحي»، لعودة «الشم والتذوق»، لمدة 3 مرات يوميا، مضيفا: «وممكن استخدم بخاخة فيها نسبة كورتيزون مرة واحدة بس في اليوم بدل المحلول الملحي».

أعراض فيروس كورونا

وأعلنت منظمة الصحة العالمية «who» عبر موقعها الرسمي، مجموعة من أعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على البالغين.

- فقدان حاسة الشم.

- ألم الحلق.

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- الإسهال.

- الإرهاق.

- الصداع.

- احتقان الأنف.

- التهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بالتهابات، ما يترتب عليه إحمرار العين.

- السعال الجاف.

- الآلام المستمرة في سائر الجسد.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.