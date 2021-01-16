الامارات | «ليدي غاغا» و«جنيفر لوبيز» تغنيان في احتفال تنصيب جو بايدن

شكرا لقرائتكم خبر عن «ليدي غاغا» و«جنيفر لوبيز» تغنيان في احتفال تنصيب جو بايدن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك نجمتا موسيقى البوب، «ليدي غاغا» و«جنيفر لوبيز»، في احتفال تنصيب جو بايدن، الذي يقام في 20 يناير الجاري في واشنطن، في مناخ استثنائي جداً، بفعل جائحة «كوفيد-19»، والإجراءات الأمنية المشددة، بعد أعمال العنف في «الكابيتول». وأوضحت اللجنة المنظمة للاحتفال أن «ليدي غاغا» ستؤدي النشيد الوطني الأميركي من على درج الكابيتول بالذات، ثم تقدم لوبيز «وصلة موسيقية». وكانت النجمتان عبّرتا عن دعمهما بايدن خلال حملته الانتخابية، علماً بأن «ليدي غاغا»، التي يصفها الرئيس المنتخب بأنها «صديقة كبيرة»، غنّت في لقائه الانتخابي الأخير. وعندما كان نائباً للرئيس في عهد باراك أوباما، عملا معاً على حملة لمكافحة التحرش الجنسي. ويقدم الممثل الأميركي توم هانكس، مساء اليوم نفسه، برنامجاً خاصاً، ستبثه بالتزامن كل القنوات الكبرى الأميركية، مع مدعوين موسيقيين، من أمثال جون بون جوفي، وجاستن تيمبرلايك، وفق وسائل إعلام أميركية.

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