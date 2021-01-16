الامارات | #النصف_الحلو.. «ويشفول» تطلق مستحضراً جديداً يؤمن ترطيباً مثالياً للبشرة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. «ويشفول» تطلق مستحضراً جديداً يؤمن ترطيباً مثالياً للبشرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 يناير 2021

بعد أن لاقى ماسك ثيرست تراب كوكون من علامة ويشفول إقبالاً كبيراً لنتائجه المبهرة في ترطيب البشرة، عملت هدى بيوتي على إضافة المزيد من حمض الهيالورونيك والببتيدات المسؤولة عن شد البشرة، وتحويله إلى سيروم قابل للاستعمال في أيّ وقت. ويتفوق سيروم ثيرست تراب جوس إتش إيه ثري أند ببتيد من ويشفول على قناع الترطيب المفضل، حيث توفر تركيبته الفعّالة ترطيباً مباشراً يدوم لفترة طويلة ويمنح البشرة نضارةً وإشراقاً بشكل فوري، بالإضافة إلى نتائج طويلة الأمد تعمل على تجديد البشرة. ويتميّز المستحضر الجديد بغناه بمكونات مفيدة تعمل على شدّ البشرة وتغذيتها ومنحها نضارة ونعومة لتتألق بمظهرٍ مثالي تبحث عنه جميع عاشقات الجمال. وعمل فريق علامة ويشفول على تطوير القناع وتعزيز تركيبته بثلاثة أنواع مختلفة من حمض الهيالورونيك، الذي يُعدّ أحد عوامل الترطيب الموجودة بشكلٍ طبيعيّ في الجسم، لمنح مختلف طبقات البشرة أقصى درجات الترطيب. ويعمل ثيرست تراب جوس على تزويد البشرة بجرعة صحيّة من الببتيدات، وهي سلاسل قصيرة من الأحماض الأمينية التي تشكّل أساسات داعمة من البروتين مثل الكولاجين والإيلاستين والكيراتين. وتُعدّ هذه البروتينات أساس البشرة الصحيّة والمسؤولة عن قوامها وقوّتها ومرونتها. ومع التقدّم في العمر، تنخفض قدرة الجسم على إنتاج هذه البروتينات، ما يؤدي إلى فقدان البشرة لليونتها وتشكّل التجاعيد. لكن مع استخدام ثيرست تراب جوس، تعمل الببتيدات على تحفيز خلايا البشرة لإنتاج الكولاجين والإيلاستين، وتجعل البشرة أكثر شباباً من الداخل والخارج، حيث تمنحها ليونة وامتلاءً وألقاً. وقالت خبيرة التجميل هدى قطان: «لطالما كنتُ معجبة بالنتائج المبهرة لماسك ثيرست تراب كوكون، ولذلك أردت أن أعزز تركيبته وأجعلها أكثر فعالية. وأحب عادةً أن أرطّب بشرتي بعد استخدام القناع لأحصل على أفضل النتائج، وهذا ما يقوم به المنتج الجديد سيروم ثيرست تراب جوس إتش إيه ثري أند ببتيد، حيث يمدّ البشرة بالماء في أي وقت».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news