الامارات | #النصف_الحلو.. كريس هيمسوورث أول سفير عالميّ لعلامة BOSS

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. كريس هيمسوورث أول سفير عالميّ لعلامة BOSS والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 يناير 2021

ابتداءً من هذا العام، سيكون الممثّل كريس هيمسوورث الذي اشتهر بتجسيده شخصية ثور، أول نجم من نجوم هوليوود يتمّ تعيينه سفيراً عالمياً جديداً لعلامة BOSS. وفي هذا الإطار، سيكون كريس الوجه العالمي لحملات BOSS الإعلانية المرتقبة للعامين 2021 و2022. ويُذكَر أنّ هيمسوورث يتعاون مع HUGO BOSS كوجه لعطر العلامة الشهير BOSS Bottled منذ عام 2017.

وفي هذه المناسبة، صرّح هيمسوورث قائلاً: «لطالما كنتُ من أشدّ المعجبين بعلامة BOSS، ويسرّني جداً تمثيل مجموعات العلامة بصفتي سفيراً عالمياً لها. وقد تكلّل تعاوننا على مدى السنوات الفائتة بنجاح باهر. لذا فأنا متشوّق جداً للعمل عن كثب مع فريق BOSS».

وبدوره، صرّح إيف مولر، المتحدّث باسم مجلس إدارة HUGO BOSS AG، قائلاً: «يشرّفنا تعيين نجم عالمي مثل كريس سفيراً لعلامتنا BOSS. فهو يجسّد المعايير المعاصرة للنجاح وللرجولة على حد سواء. يجمع كريس صفات الرجل العصري بامتياز ألا وهي: الثقة بالنفس، والأصالة والتواضع. ومن المتوقّع أن تعزّز شهرته العالمية من جاذبية BOSS». ومع تعيين كريس هيمسوورث الذي يجسّد أسلوب الحياة المتوازن، تخطو المجموعة خطوةً أخرى في سبيل إضفاء الطابع الكاجوال على علامة BOSS. وسيتجلّى هذا أيضاً في المنحى الذي ستتخذه الحملة الإعلانية الجديدة.

وإلى جانب عمله في مجال التمثيل، عُرِف كريس هيمسوورث بتفانيه في الدفاع عن البيئة، حيث يسخّر شعبيته بشكل استراتيجي لجذب الانتباه إلى تغيّر المناح وحماية الحياة البرّية. ويتابعه أكثر من 45 مليون شخص على «إنستغرام»، ما يؤكّد أنّه أصبح قدوةً يحتذى بها للأجيال الشابّة.

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