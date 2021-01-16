الامارات | #النصف_الحلو.. مجموعة فريدة من النكهات المستوحاة من حلويات M&M

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. مجموعة فريدة من النكهات المستوحاة من حلويات M&M والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 يناير 2021

كشف Candylicious، متجر الحلويات المحلي الشهير، عن إطلاق عرض مميز على صندوق الحلويات ليمنح العملاء فرصة استقبال العام الجديد مع أحلى النكهات. ويستوحي صندوق الحلويات الخاص بشهر يناير إلهامه من حلويات M&M الشهيرة التي يعشقها الجميع، ويضمّ مجموعة واسعةً من الأصناف الشهية والمثالية لجميع المناسبات. ويقدّم المتجر خدمة الاشتراك بهذه الصناديق ضمن باقات متنوعة يبدأ سعرها من 149 درهماً إماراتياً. وتحرص العلامة على إضافة نكهات جديدة إلى صناديق الحلويات كل شهر لتلبية جميع الأذواق،

وحرصاً من Candylicious على توفير هذه الصناديق ليستمتع بها أفراد العائلة أو لتقديمها كهدايا مثالية، ويقدم المتجر باقات اشتراك شهرية في صناديق الحلويات لمدّة 3 أو 6 أو 12 شهراً بأسعار تراوح بين 149 و279 درهماً إماراتياً. وتتوافر خدمة توصيل صناديق الحلويات في جميع أنحاء الإمارات لمنح جميع عشاق حلويات Candylicious تجربةً لا تُضاهى بإلهام من عالم M&M.

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