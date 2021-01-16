الامارات | إعلان نتائج شوط الجمل شرايا «15» مجاهيم بمزاينة «الظفرة»

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتائج شوط الجمل شرايا «15» مجاهيم بمزاينة «الظفرة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مهرجان الظفرة بدورته الـ14، الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية في أبوظبي، نتائج شوط الجمل شرايا «15» مجاهيم بمزاينة الإبل، بحضور القائد العام لشرطة أبوظبي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، اللواء فارس خلف المزروعي، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، كزافييه شاتيل.

كما حضر إعلان النتائج نائب رئيس اللجنة، عيسى سيف المزروعي، وعدد من كبار ملاك الإبل في الإمارات ودول الخليج.

وأسفرت نتائج شوط الجمل شرايا «15» مجاهيم عن فوز منقية إبل «محمد صالح مجرن العامري» بالمركز الأول، بينما جاءت في المركز الثاني منقية إبل «سالم عوض مسلم سعد الراشدي»، وحلت في المركز الثالث منقية إبل «سعيد أحمد صالح شعبان المنصوري»، وفي المركز الرابع منقية إبل «علي مبارك علي سعيد الراشدي».

انطلاق مزاينة غنم النعيم بـ 40 جائزة قيّمة

وانطلقت مساء أمس، مزاينة غنم النعيم في مهرجان الظفرة 14، ضمن ثمانية أشواط خصص لها 40 جائزة قيمة، وتشتمل المزاينة في يومها الأول على «شوط الفحل، شوط الجذع، شوط الجذع (إنتاج محلي)، شوط الثلاث جذعات»، فيما سيشهد اليوم الثاني «شوط الجذعة، شوط الجذعة (إنتاج محلي)، شوط الشاه، شوط أجمل 10 رؤوس».

ودخلت صباح أمس، المطايا المشاركة في شوط الظفرة «6» مجاهيم، والذي خصّصت له خمس جوائز قيّمة، إلى الشبوك المخصصة، وذلك استعداداً للإعلان عن النتائج اليوم، بعد عرضها على لجان الفرز والتحكيم.

ثمانية أشواط

مزاينة في غنم

النعيم خصص

لها 40

جائزة قيمة.

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