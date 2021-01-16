الامارات | 5 نصائح لبشرة وجه مثالية

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 نصائح لبشرة وجه مثالية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إذا كنتِ تحلمين ببشرة ناعمة وخالية من العيوب والشوائب، وبميزات لا تحسب أبداً، فاتركي حالاً مستحضرات التجميل في حمامك، وجرّبي هذه النصائح التي تجنبك إنفاق المزيد من المصروفات دون جدوى، فلا داعي لاستنزاف ميزانيتك بالكامل على منتجات التجميل للحصول على بشرة جميلة، إذ بدلاً من ذلك، يمكنك اختيار أشياء بسيطة من السهل القيام بها مجاناً في المنزل لتعزيز إمكانات بشرتك بشكل أفضل:

لا تقل وضعية النوم أهمية عن عدد ساعات النوم التي تحصلين عليها.

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