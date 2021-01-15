لماذا نبكي عن تقطيع البصل.. وكيف نتجنب ذلك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هل بكيت من قبل كالطفل وأنت تحاول تقطيع بصلة؟.. يحدث البكاء عادة بعد نحو 30 ثانية من بدء التقطيع، ولا يمكننا التحكم في تدفق الدموع التي تسببها أبخرة البصل، ولكن لماذا يحدث هذا؟

يحتوي البصل على سلفوكسيدات الأحماض الأمينية التي تنتج أحماض السلفينيك داخل خلايا البصل، لذا عندما تبدأ في التقطيع، فإنه يعطل الخلايا وتختلط إنزيمات الخلية الطبيعية مع أحماض السلفنيك وينتج بروبانثيال أكسيد إس، وهو مادة كيميائية كبريتية عبارة عن غاز يطفو في الهواء ويصل إلى عينيك.

وعندما يتفاعل هذا الغاز مع عينيك، ينتج حمض الكبريتيك، وهذا الحمض غير متوافق مع دموعك وتبدأ عيناك بالحرق، ولكن لن ينتج عن البصل المطبوخ نفس التأثير لأن عملية طهي البصل تعطل الإنزيمات اللازمة لصنع بروبانثيال- S- أكسيد، وذلك وفق ما أورد موقع "healthline" المعني بصحة الإنسان.

كيفية تجنب البكاء أثناء تقطيع البصل؟

- استخدمي سكينًا حادًا جدًا للتقطيع، حيث يميل طحن البصل بدلاً من تقطيعه بشدة إلى إطلاق المزيد من الغازات.

- قومي بتبريد البصل قبل تقطيعه، وذلك لأن التبريد يعمل على تجميد الإنزيمات الناتجة عن الاختلاط بأحماض السلفينيك ويتوقف إنتاج بروبانثيال S- أكسيد، نتيجة لذلك، ولا ينتج حمض الكبريتيك عند تقطيع البصل.

- ارتداء النظارات الواقية أثناء تقطيع البصل إذا أمكن، وستمنع بالتأكيد الحمض من الوصول إلى عينيك.

- تشغيل المروحة، ثم عليكِ توجيه المروحة نحو سطح عملك حتى يتم سحب الأدخنة بعيدًا عنك.

- ينقع البصل في الماء قبل تقطيعه، وسيتم امتصاص الغاز في الماء، لذا ما عليكِ سوى وضع البصلة في وعاء صغير من الماء لمدة نصف ساعة تقريبًا قبل البدء في تقطيعه.

- يعد إشعال شمعة بواسطة لوح تقطيع البصل طريقة جيدة لتجنب البكاء، وستؤدي الشمعة الموجودة بالقرب من لوح التقطيع إلى سحب الأدخنة المنبعثة من البصل نحو اللهب وتقليل وصولها إلى عينيك.

- لا تلمس عينيك عند تقطيع البصل، وتأكدي من غسل يديك جيدًا بعد الانتهاء.

- ضعي كمادة باردة أو خيارًا باردًا على عينيك لتقليل التهيج.