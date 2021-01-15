هل ارتداء أكثر من كمامة مفيد للوقاية من فيروس كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تزايدت المخاوف مع انتشار فيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابة، ما جعل البعض يسارعون لحماية أنفسهم أثناء تواجدهم في أماكن تعرضهم للإختلاط بآخرين، فلجأوا إلى ارتداء أكثر من كمامة وعدم الاكتفاء بواحدة فقط بهدف إضافة مستوى آخر من "الحماية".

ووفقًا لتقرير نشره موقع "timesofindia"، فإن الناحية النظرية، تقول إن استعمال قناعين أفضل من واحد - مما قد يجعل الكثيرين يعتقدون أن القناع المزدوج أو الثلاثي هو خيار جيد، لكن يبقى السؤال الرئيسي - هل استخدام أكثر من قناع مفيد للوقاية من فيروس كورونا الجديد؟ وهل يجب ارتداء أكثر من قناع ؟، وهو ما أجابه تقريرالموقع.

وقال التقرير إنه من وجهة نظر طبية، فإن استخدام أكثر من قناع يعمل على إنشاء حاجز أكثر صلابة لتسلل الجراثيم والفيروسات إليه، كما أنه سيؤدي عملًا أفضل في منع انتشار الفيروسات، إذا كان الشخص حاملًا للعدوى، مما يوفر الكثير من الحماية.

ومع ذلك، في حين أن الكثيرين يشعرون أن الحماية المزدوجة ستقلل من خطر انتقال العدوى من شخص مريض إلى شخص سليم، فإن بعض الخبراء، رأيهم على العكس من ذلك، ويشيرون إلى أن ارتداء قناع على الآخر يمكن أن يؤدي إلى احتجاز قطرات الجهاز التنفسي بين طبقتان، كما أن ارتداء أكثر من قناع يعني أيضًا أن مرتدي القناع يجب أن يجتهدوا بشكل مضاعف في تنظيف الأقنعة وتعقيمها.

هل المزيد من الطبقات خيار أفضل؟

تشير الإرشادات الصحية الحالية إلى أن اختيار الأشخاص قناعًا يحتوي على 2-3 طبقات على الأقل من القماش يلائم الوجه ويغطيه جيدًا، بينما تعد الطبقات دائمًا الخيار المفضل، فيمكن تحقيق الهدف ببساطة باستخدام قناع عالي الجودة - يحتوي على طبقات متعددة فيه.

ويشير التقرير إلى أن معظم الأقنعة المعروضة حاليًا تحمل معدلات فعالية مماثلة - في حين أن القناع الجراحي جيد للاستخدام العام ، فإن N95 ، الذي يوفر مزيدًا من الحماية مناسب للأقنعة التي تعمل مباشرة، وبالتالي نظرًا لأن كلاً من N95 والأقنعة الجراحية فعالة جدًا من تلقاء نفسها، فإن التفكير في أن الجمع بين الاثنين سيضيف المزيد من الحماية لن ينجح بالضرورة.

لا ينصح بالأقنعة ذات فتحات للزفير

تم تصميم جميع الأقنعة الفعالة - سواء كانت جراحية أو أقنعة N95 لتناسب بشكل مريح حول الوجه مما يضمن تغطية الأنف والفم جيدًا، فسيؤدي إضافة طبقات أو أقنعة إضافية إلى جعل الهواء النقي يتنفسه أكثر، ولهذا السبب نفسه، لا ينصح باستخدام الأقنعة التي تحتوي على فتحات للزفير.

المستفيدون من ارتداء أكثر من قناع

هناك أشخاص يجب أن يفكروا في استخدام أكثر من قناع، هم المتواجدين في أماكن شديدة الخطورة، والعاملين بالرعاية الصحية، حيث يواجهون تعرضًا عاليًا للعدوى، إضافة إلى من يواجهون مشكلة في العثور على قناع عالي الجودة.

ما الذي يمكنك فعله لجعل قناعك فعالاً في الاستخدام؟

بالنسبة للأشخاص الذين لا يزالون مهتمين بمضاعفة الأقنعة، فإن البديل الجيد هو إضافة طبقة خارجية تشبه الشبكة إلى قطعة قماش أو قناع محلي الصنع، مما سيساعد بأن يكون أكثر إحكامًا لإيقاف الجراثيم من المرور، ويفضل اختيار أقنعة متعددة الطبقات، بدلاً من استعمال أقنعة إضافية واحدة