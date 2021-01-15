إطلالات متنوعة للشابات من رهف محمد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 يناير 2021 10:46 مساءً - رهف محمد، ممثلة ويوتيوبر كويتية، يتابعها على إنستجرام أكثر من ٥٠٠ ألف شخص، وتميزت بتقديم العديد من الأعمال التلفزيونية، بالإضافة إلى أزيائها المميزة التي تحرص على مشاركتها لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، واليوم رصدنا للشابات أحدث خياراتها؛ ليستوحين منها أفكارًا مميزة.



الفساتين الشبابية لمظهر مميز من رهف محمد

فستان مرح للشابات من مرح محمد



تفضل الشابات اعتماد الفساتين القصيرة بالتصميمات المواكِبة للموضة لأناقتهن، لذا تألقت بفستان سماوي مصمم بأكمام منفوخة مع حزام للخصر من المطاط الناعم، وأكملت مظهرها بتسريحة ويفي للشعر مع ساعة فضية وحقيبة سوداء مميزة، وتزينت في إطلالة أخرى بفستان أسود قصير مصمم بأكمام منفوخة مع أزرار ذهبية طويلة في الجانبين، وأكملت مظهرها بتسريحة الويفي للشعر مع حذاء رياضي بسيط لخيار أنيق.

تابعي المزيد:تنسيقات كاجوال للشتاء من رجاء بلمير



البنطلونات الطويلة لخيار رياضي من رهف محمد

اطلاله رياضية من رهف محمد للمسة كاجول



رهف محمد من الفتيات مُحِبَّات الإطلالات المريحة والأنيقة لتمنحهن مظهرًا بسيطًا وأنيقًا، لذا أطلت ببنطال أبيض من القطن مع بلوزة سوداء بأكتاف عريضة وحذاء رياضي أسود، وفي الإطلالة الثانية ظهرت ببنطال طويل مصمم بقماش بني وأبيض متصل مع بلوزة وحذاء رياضي باللون الأبيض لمظهر بسيط بألوان حيادية، كما ارتدَتْ بنطالًا ومعطفًا رياضيين باللون الرمادي مع بلوزة وحذاء باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بقبعة سوداء لخيار مميز.

تابعي المزيد:إطلالات كاجوال من دنيا بطمة بعد ولادتها



التنورة الشبابية بأسلوب رهف محمد

التنورة الشبابية من رهف محمد



تفضِّل الكثيرات من الفتيات اعتماد التنورة بالأسلوب الشبابي البسيط، ومنهن رهف محمد، التي نسقت تنورة سوداء مصممة بطبعات بيضاء مع بلوزة خضراء صيفية، وأكملت مظهرها بحذاء أبيض رياضي وتسريحة الويفي للشعر، وفي الإطلالة الثانية اختارت تنورة من الجلد الأسود مع بلوزة بيضاء بأكمام طويلة وحذاء أسود طويل، وسرحت شعرها بالويفي المميز لأناقة شبابية، وفي خيار عملي تجملت بتنورة وقميص باللون الأبيض مع بلوڤر زيتي مزين بكتابات بيضاء، وأكملت مظهرها بحذاء أسود لخيار بسيط.

تابعي المزيد:موديلات فساتين صوف موضة شتاء 2021



البنطلونات القصيرة لخيار مرح للشابات

رهف محمد باطلاله شبابية بالبنطال القصير



تعتمد رهف محمد على إطلالات البنطلونات القصيرة لخيار شبابي أنيق وعصري، لذا أطلت ببنطال قصير وبليزر بلون الباستيل البنفسجي مع بلوزة سوداء، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأسود لخيار عصري، وفي إطلالة ثانية ظهرت ببنطال أخضر مع بلوزة بيضاء بأكتاف عريضة مع تسريحة الويفي للشعر لخيار أنيق ومميز.

