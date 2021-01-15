تنسيقات شتوية للمحجبات من شيرين أنور

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 يناير 2021 10:46 مساءً - شيرين أنور، إحدى المؤثِّرات المصريات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتمتع بذوق ناعم وشبابي، وتهتم باختيار أزيائها بمواكبة خطوط الموضة، لذا جمعنا لكنّ مع دخول فصل الشتاء عدة خيارات محتشمة من وحيها بأساليب متنوعة مناسبة للمحجبات، فنسقن أزياءكن بأسلوبها.



المعطف الطويل من شيرين أنور

المعطف الطويل من شيرين أنور



برزت صيحة المعطف الطويل بخطوط الموضة بشكل كبير في هذا العام، لذا يمكنك -عزيزتي- اعتماده بعدة طرق على غرار شيرين أنور، كالتألق ببنطال الجلد الأسود مع بلوزة بنية من الصوف ومعطف طويل من الفرو بطبعات النمر البني، مع إكسسوارات مختلفة بتدرجات اللون البني لخيار مميز، وفي إطلالة أخرى تزينت بتنورة بليسيه بيضاء مع بلوزة من الصوف الأبيض ومعطف طويل زهري، وأكملت هذه الإطلالة بحجاب أبيض وقلادة ذهبية مزينة بالفصوص مع بوت زهري، لمظهر شبابي مفعم بالأنوثة.

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البلوڤرات الشتوية من شيرين أنور

البلوڤرات الشتوية



تفضل الكثيرات من الشابات في مظهرهن اليومي اعتماد البلوڤرات الشبابية لزي كاجوال بسيط، وقد ظهرت شيرين أنور في هذا الموسم ببلوڤر طويل مزين بخطوط ناعمة مع بنطال أبيض من الجينز، وأكملت مظهرها بحجاب زهري مع حذاء أبيض ناعم، وفي إطلالة أخرى ارتدت بلوڤر بنيًّا بأكمام عصرية مع بنطال من كاروهات اللون البني ومعطف طويل بني، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون البني بتدرجات مختلفة لأناقة مميزة، وفي مظهر حيادي أطلت ببنطال من الجينز الأزرق مع بلوڤر أحمر، وأكملت مظهرها بحقيبة وحجاب باللون الأبيض مع بوت أسود لزي مميز.

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المعطف الشتوي بأسلوب الكاجوال من شيرين أنور

المعطف الشتوي



لخيار كاجوال شتوي منسق بالمعاطف الشبابية، تأنقت شيرين أنور بمعطف زهري مصمم من الصوف المنقوش مع بنطال جينز أسود وبلوزة بيضاء، وأكملت مظهرها بحقيبة صغيرة بنفسجية وحذاء مطبع بعدة ألوان، وفي الإطلالة الثانية نسقت بنطالًا وبلوزة باللون الأبيض مع معطف أخضر من الصوف الناعم، وأكملت مظهرها بحذاء بني رياضي وحجاب مطبع لزي مرح وأنيق، كما اختارت بنطال الجينز الأزرق مع بلوڤر بنفسجي ومعطف أبيض مصمم بأكمام عصرية، وأكملت مظهرها بحذاء وحجاب باللون الأبيض لمظهر بسيط ويومي.

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