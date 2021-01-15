استوحي تصميمات عباياتك السوداء من هبة صالح

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 يناير 2021 10:46 مساءً - تعتمد الإعلامية الإماراتية والمذيعة المراسلة في قنوات أبو ظبي، هبة صالح، على تنسيقات العبايات السوداء في مظهرها اليومي، حيث تمثل به ثقافات الدول الخليجية المحتشمة، ومن وحيها رصدنا لكنّ اليوم عدة تصميمات؛ لتستوحين منها أفكارًا أنيقة.

عبايات سوداء موردة من هبة صالح

عباية سوداء موردة



العبايات الموردة من القطع التي لا تختفي موضتها في عالم العبايات، لكونها قطعة متجددة وأنيقة، لذا تأنقت هبة صالح بعباية سوداء ناعمة مطرزة من إحدى الجهتين في الأسفل بالزهور البيضاء المميزة، وأكملت هبة مظهرها بحذاء فضي ذي كعب ومكياج زهري، وفي الإطلالة الثانية اختارت عباية سوداء مغلقة مزينة بالزهور البيضاء في الخصر مع قماش الدانتيل المورد في الأسفل لخيار مميز، ونسقت في إطلالة كلاسيكية عباية سوداء ضيقة مزينة بزهور حمراء في الأسفل للمسة عصرية أنيقة، وأكملت مظهرها بحقيبة حمراء وحذاء أسود ذي كعب، وفي مظهر أكثر شبابية أطلت بعباية سوداء مزينة بتطريزات الزهور على الجانبين من المنتصف وفي أطراف الأكمام، وأكملت مظهرها بحقيبة بيج مع حذاء بكعب شفاف.

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عبايات مطرزة من هبة صالح

عباية مطرزة



كثيرًا ما يلعب مصممو أزياء العبايات بالتطريز على الموديلات لتحصل كل فتاة دائمًا على إطلالة مختلفة وعصرية، لذا ظهرت هبة صالح بعباية سوداء مزينة بالخطوط البيضاء النحيلة بشكل طولي، لتمنحها لمسة أكثر نحالة، وزُين التصميم بقماش أسود بعدة طيات للمسة فاخرة، وزينت هبة مظهرها ببروش من علامة ديور مع حقيبة وحذاء باللون الأحمر، واعتمدت مكياجها باللون الأحمر للمسة كلاسيكية ناعمة، وارتدَتْ في إطلالة أخرى عباية سوداء مزينة بقماش شفاف في الأسفل مع نقوش جانبية مميزة، وأكملت إطلالتها بحذاء وحقيبة بألوان البيج الحيادية لخيار ناعم، كما تأنقت بعباية سوداء مزينة بقماش الساتان المخطط بالأبيض لمظهر ناعم، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأحمر لخيار كلاسيكي ناعم، وتزينت في الإطلالة الأخيرة بعباية سوداء مزينة بفصوص لامعة في الأطراف إلى جانب الشراشيب اللامعة لخيار مميز.