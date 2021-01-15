كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 يناير 2021 10:46 مساءً - تُعد الملابس الرياضية من قطع الأزياء الأساسية في خزانة كل فتاة، إذ تُفضل الكثير من الفتيات اعتمادها خلال المشاوير النهارية السريعة، أو خلال ممارسة الرياضة.

وفي هذا الألبوم، تقدم الخليج 365.نت للمحجبات، أجمل الإطلالات الرياضية من وحي مدونات الموضة العربيات، لتستوحي منهن إطلالتك الرياضية المُفضلة:



نورهان حسن

نورهان حسن



في إطلالة رياضية أنيقة، اعتمدت مدونة الموضة المصرية نورهان حسن تيشرت "هودي" طويلاً يجمع بين اللونين الأبيض والموف الباستيل، مع خطوط سوداء رفيعة تفصل بين اللونين.

ونسقت نورهان حسن مع إطلالتها بنطلوناً رياضياً أسودَ، وحذاءً رياضياً من ماركة Adidas باللون الأبيض، مع طبعات سوداء على الجزء الخلفي من الكعب.

واعتمدت نورهان حسن مع إطلالتها إيشارباً أسود، ونظارة شمسية ذات عدسات باللون البني.

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ميلاني الترك

ميلاني الترك



في إطلالة رياضية عملية، نسقت مدونة الموضة الأمريكية ذات الأصول اللبنانية، ميلاني الترك، بنطلوناً رياضياً باللون الأسود، مع تيشرت بأكمام طويلة باللون الأسود من ماركة Adidas، طُبعت عليه علامة واسم الماركة باللون الأبيض.

ونسقت ميلاني الترك مع إطلالتها حذاءً رياضياً باللون الأسود من ماركة Nike، وإيشارباً باللون البني الباستيل، إضافة إلى نظارة شمسية سوداء.

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أمية زين

أمية زين



في إطلالة رياضية ناعمة، نسقت مدونة الموضة الفلسطينية الفنزويلية الأصل، أمية زين، بنطلوناً رياضياً واسعاً باللون الأسود، مع تيشرت "هودي" قصير باللون الروز الباستيل، بسحّاب صغير على الصدر.

واعتمدت أمية زين مع إطلالتها حذاءً رياضياً باللون الأسود من ماركة Adidas، ذا نعل يجمع بين اللونين الأبيض والبني الباستيل، مع إيشارب من الشيفون الأبيض.

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أمنية الجعفري

أمنية الجعفري





بإطلالة رياضية تجمع بين الأناقة والنعومة، نسقت مدونة الموضة المصرية أمنية الجعفري بنطلوناً رياضياً باللون الأسود ذا خطوط جانبية تجمع بين اللونين الأبيض والروز الباستيل، مع تيشرت "هودي" طويل، بنفس ألوان البنطلون.

واعتمدت أمنية الجعفري مع إطلالتها حقيبة كتف صغيرة باللون الأسود من ماركة calvin klein، مع إيشارب باللون الأسود، وحذاء رياضي باللون الأسود، إضافة إلى نظارة شمسية ذات عدسات سوداء كبيرة.

أمنية الجعفري



وفي إطلالة رياضية أخرى، نسقت أمنية الجفري بنطلوناً رياضياً باللون الأسود ذا خطوط بيضاء على الجانبين، من ماركة Adidas، مع تيشرت قطني أسود، وجاكيت رياضي أبيض من نفس الماركة، مع خطوط سوداء رفيعة على جانبي الذراعين.

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