أقنعة للبشرة الدهنية بعد حمام البخار

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 يناير 2021 10:46 مساءً - تدخل حمّامات البخار للوجه بقوّة على قائمة خطوات العناية بالبشرة لما تؤمنه هذه الخطوة من ضرورات علاج شوائب البشرة، ولكن ورغم فوائد تنظيف البشرة الدهنية بالبخار الكثيرة، إلّا أنّ الإفراط في استخدامها يمكن أن يؤدي إلى توسّع في المسامات. تتطلّب حمّامات البخار ارفاقها بـ خلطات طبيعية تحتوي على أنزيماتٍ طبيعيّة ومواد ذات خصائص قابضة للمسام كما تقوم بسحب الشّوائب من المسامات المفتوحة، وتمتاز بفعالية عالية خاصةً بعد البخار.



خلطات طبيعية بعد البخار



ماسك البابايا

ماسك للبشرة الدهنية



المكونات:

نصف ثمرة بابايا مهروسة.



الطريقة:

ضعي البابايا المهروسة على البشرة، وتجنّبي منطقة العينين.

اتركي القناع على البشرة مدّة 5-10 دقائق.

اغسلي الوجه، ثمّ ضعي مرطب للبشرة عليه.

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قناع الطين

قناع الطين للعناية بالبشرة



المكونات:

كمية من الطين

القليل من الماء.



الطريقة:

اخلطي الطّين مع القليل من الماء.

ضعي الخليط على الوجه، واتركيه مدّة 15 دقيقة.

اشطفي الوجه بلطفٍ بالماء الفاتر.





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نصائح لتضييق مسام الوجه بعد البخار

ماسك للبشرة الدهنية



حافظي على نظافة البشرة باستخدام غسول مناسب لنوع بشرتك ويفضل الذي يحتوي على حمض السالسيك الذي له دور في تنظيف البشرة جيداً من الشوائب والأتربة وغيرها، فتنظيف البشرة يمنع تراكم الزيوت في المسام المفتوحة والتي تزيد من حجمها.

ننصحك باستخدام الماء البارد عند تنظيف البشرة.

استخدمي التونر المناسب للبشرة والذي يساعدك على إغلاق المسام وشدها.

ابتعدي عن منتجات العناية بالبشرة التي تحتوي على زيوت تساعد في تكبير المسام.

حافظي على درجة حرارة معتدلة لبشرتك، لأن حرارة البشرة الزائدة تزيد من معدل إفراز الزيوت وبالتالي زيادة حجم المسام بامتلائها بهذه الزيوت الزائدة.

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