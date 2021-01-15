أفضل سيروم فيتامين لكل أنواع البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 يناير 2021 10:46 مساءً - يعد الفيتامين سي مكوناً مثالياً لجميع أنواع البشرة، فهو أحد أقوى مضادات الأكسدة التي تعمل على إصلاح الأضرار التي تصاب بها البشرة، وحماية الجلد من التلف، حيث يقضي على البقع الداكنة والتصبغات، ويساهم في تفتيح وتبييض البشرة، وتقليل الخطوط الدقيقة والتجاعيد عن طريق تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة، إضافة الى أنه يزيل الندبات الناتجة من حب لشباب...

وفي هذا المقال، نرصد لك أفضل سيروم فيتامين C .





C E Ferulic من SkinCeuticals

SkinCeuticals



يتكون سيروم الوجه C E Ferulic من SkinCeuticals، من مواد فعالة للغاية ومفيدة للبشرة، بما فيها حمض الأسكوربيك ( مصطلح آخر للفيتامين سي)، وحمض الفيروليك الذي يعمل على إزالة البقع الداكنة بسرعة فائقة. ونظراً الى قدرته الفعالة في معالجة التصبغات.





Fresh Pressed Daily Booster with Pure Vitamin C من Clinique

Clinique



لقد كان سيروم الوجه Fresh Pressed Daily Booster with Pure Vitamin C من Clinique أحد أفضل سيرومات الوجه لعام 2020، ولا يزال نظراً الى فعاليته وسهولة استخدامه وسعره المناسب للجميع، فهو يمتلك قدرة فائقة على تفتيح وتبييض البشرة، مع استخدامه المتكرر مرتين في اليوم، صباحاً ومساء.





Pure Shots Light Up Serum من YSL

YSL



إن سيروم الوجه هذا من إيف سان لوران مناسب جداً لذوات البشرة الحساسة، اللواتي يصعب عليهن استخدام مستحضرات ذات تركيبة قوية، فهو يشتمل في تركيبته على زهرة الخطمي (الختمية)، التي تعمل على تهدئة البشرة المتهيجة والتقليل من احمرار الجلد.





Violet-C Brightening Serum من Tatcha

Tatcha



يمزج سيروم الوجه Violet-C Brightening Serum من Tatcha بين الفيتامين سي وأحماض ألفا هيدروكسي، التي تعمل على تقشير البشرة بلطف وإزالة الشوائب ومنح البشرة الإشراقة والتوهج الطبيعيين.





Vitamin C&E Treatment من Renée Rouleau

Renée Rouleau



لقد تم تصميم سيروم الوجه هذا من قيل أحد أفضل خبراء التجميل في العالم، وهو يتميز بتركيبته اللطيفة والفعالة، التي تزيل البقع الداكنة والتصبغات، وتعمل على توحيد لون البشرة، وهو آمن لجميع أنواع البشرة.

تابعي المزيد: أفضل سيروم فيتامين C لبشرة أكثر شباباً إشراقاً