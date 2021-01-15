الضوابط الشرعية بين الزوجين عقب عقد القران: لا يحق له المطالبة بالخلوة

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

عقب عقد القران بين الزوجين، تبدأ التساؤلات حول حدود العلاقة بينهما، بعد أن أصحبت زوجته شرعا أمام الله والقانون والمجتمع، إلا أن ذلك لا يمنع وجود عدة ضوابط شرعية تحكم العلاقة بينهما حتى إعلان حفل الزفاف، من حيث الخلوة الشرعية والدخول بها من عدمه، والالتزام بالعادات والتقاليد والأعراف الحاكمة لها.

دار الإفتاء المصرية: لابد من الضوابط شرعية بين الزوجين في ظل فساد الذمم

وبدوره، أوضحت دار الإفتاء المصرية، عبر الموقع الرسمي لها، حدود العلاقة بين الزوجين بعد العقد وقبل الدخول، في الفتوى رقم 2640، قائلة إنه لا يجب حدوث معاشرة زوجية إلا في حالة واحدة، والممثلة في إعلام ولي أمرها، والحصول على إذن منه، وجود شهود على ذلك، لتوضح «الإفتاء» أن تلك الضوابط منعا لإنكار الزوج أو تهربه من توابع الدخول، أو إنكار الزوج الدخول وما قد ترتب عليه من حمل، في ظل فساد الذمم المنتشرة في المجتمع.

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعا منع الزوج مما أحلَّه له عقد القران، ورفض الزوجة أو ولي أمرها من التقارب بأي شكل، على حسب عادات أسرة الزوجة وأعرافها، وفي الوقت ذاته لا يجوز للزوج مطالبة زوجته بأن تسلم نفسها له بعد عقد القران، أو أن يحاول الدخول بها أو الاقتراب منها بشكل منافي لعاداتها وتقاليدها، مردفة: «هذا ليس حقا له ما دام أن زوجته في بيت وليها، وليس له أن يطالب بالخلوة، وما يترتب عليها من أشياء أباحها العقد».

حكم الحصول على مهر في حالة عدم دخول الزوجين

وعن حكم المهر عند عقد القران، أكدت دار الإفتاء أن الزوجة لن تحصل على ملكية كاملة لمهرها إلا عند دخول زوجها بها.