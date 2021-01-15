وصفت نفسها بـ«بطل».. 10 صور وإطلالات جريئة لـ طليقة كهربا

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

عادت الاعلامية سارة خليفة، طليقة لاعب النادي الأهلي، محمود عبدالمنعم كهربا، تتصدر تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول الرواد صور عقد قرانهم من جديد، عقب مدة من نفي اللاعب للزيجة من الأساس.

سارة خليفة، التي تزوجت من اللاعب محمود عبدالمنعم كهربا، في 15 يونيو 2016، لعدة أشهر قبل انفصالهما، حيث أقامت دعوى أمام محكمة اﻷسرة تحمل رقم 1403 لسنة 2016 تطالب فيها بإلزام كهربا، بمصروفات نفقتها.

وقالت خلال جلسة دعوى نفقة الزوجية، إنها لم تطلب الطلاق من لاعب الزمالك السابق، وأن الأخير طلقها غيابيا، وذلك أمام محكمة الأسرة بزنانيري في روض الفرج، عام 2017.

وعادة ما تشارك الإعلامية، طليقة اللاعب السابقة، متابعيها بعديد من الصور والاطلالات الجريئة والمثيرة للجدل.

10 صور تعرف من خلالهم على طليقة كهربا

كواليس عقد قران الإعلامية واللاعب

وكان الشيخ محمد درويش، المأذون الشرعي، الذي عقد قران الثنائي، كشف كواليس عقد القران قائلًا: «كان كتب كتاب عادي جدًا، مفيش فيه أي مظاهر مختلفة عن الباقيين، الناس محترمة، وكتبنا الكتاب وبدأو يتصوروا والدنيا كانت تمام».

واستنكر «درويش» خلال حديثه لـ«هُن» تداول الصورة من جديد، قائلا «الصورة دي قديمة، مش عارف ليه بتتنشر كل شوية، ماهو كتب كتاب زي أي كتب كتاب»، وعن نظرته في الصورة التي أظهرت خجله، رد قائلًا: «فعلا كنت كدة.. اتحرجت لما العروس جت قعدت جنبنا».

كهربا ينفي زواجه من قبل

وكان اللاعب، قرر نفي زيجته مؤخرًا، بدون سبب، خلال لقائه الأخير مع الإعلامي سيف زاهر، حيث أكد اللاعب أنه لم ولن يتزوج من قبل، وأن كل ما يقال شائعات، الأمر الذي نفاه المأذون وبرهن حديثه بالصور الموثقة.

من هي سارة خليفة؟

والإعلامية سارة خليفة، عملت في مجال الإعلام، حيث قدمت برنامج «شباب ستار» في عام 2012، الذي قدم المواهب والمواضيع الشبابية، ثم انضمت لقناة المحور، وقدمت برنامج مهمة صعبة.

وعلى صعيد الدراما، شاركت في مسلسل «ست كوم»، حمل اسم «التكية»، كما ظهرت متألقة خلال تقديم مهرجان القنوات الفضائية في عام 2018، وأجرت العديد من اللقاءات خلاله.

وأكدت الإعلامية، لـ«هن» من قبل، أنها سعيدة بانتقال طليقها للنادي الأهلي، قائلة: «فِرحتله والله».

قدمت مهرجان القنوات الفضائية لهذا العام.

تمتلك عيادة تجميل كبرى.

تفضل مشاركة متابعيها الذين اقتربوا من مليون متابع بصورها ولحظات يومها بالتفصيل.

كانت أثارت الجدل منذ أكثر من عام بعدما وصفت نفسها بـ«بطل»، حيث دونت رسالة غامضة اعتقد البعض أنها لطليقها، مدونة: «أنا بطل متعوضش».