منها تقوية المناعة.. 6 فوائد صحية مذهلة لتناول اللبن الرائب يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

اللبن الرائب من منتجات الألبان الصحية التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها، ولكن ما هي الفوائد التي تعود على جسم الإنسان عند تناوله يوميا؟.. هذا ما نذكره كما أورد موقع "food.ndtv".

1- مفيد للهضم:

اللبن الرائب غني بالبروبيوتيك، ومن المعروف أن هذه البكتيريا المفيدة تعمل على تحسين نشاط الأمعاء، وتهدئة الجهاز الهضمي الملتهب، وعلاج اضطراب المعدة.

2- تقوية المناعة:

تحارب البروبيوتيك الموجودة في البن الرائب الجراثيم المسببة للأمراض وتحافظ على أمعائك وجهازك المعوي في مأمن، ووجدت دراسة علمية أجراها فريق من الباحثين في جامعة فيينا في النمسا أن تناول اللبن الرائب كان فعالا في تعزيز المناعة.

3- بشرة جميلة وصحية:

له تأثير مرطب على بشرتك ويشفي بشرتك الجافة بشكل طبيعي، ويساعد اللبن الرائب في تنقية الأمعاء ما يؤدي إلى بشرة صحية، بالإضافة إلى أنه يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل كمقشر ويزيل جميع الخلايا الميتة والعيوب.

4- يقلل من ارتفاع ضغط الدم:

أظهر بحث تم تقديمه في الجلسات العلمية لأبحاث ارتفاع ضغط الدم لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من اللبن الرائب كانوا أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 31 في المائة عن غيرهم، حيث تساعد البروتينات الموجودة في اللبن الرائب جنبًا إلى جنب مع العناصر الغذائية مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم في خفض ضغط الدم المرتفع وتعزيز صحة القلب.

5- يمنع الالتهابات المهبلية:

قد يكون اللبن الرائب مفيدًا بشكل خاص للنساء لأنه يساعد في تثبيط نمو عدوى الخميرة، ومن المعروف أن بكتيريا Lactobacillus acidophilus الموجودة به تتحكم في نمو العدوى في الجسم وتقتل عدوى الخميرة عن طريق إنتاج بيروكسيد الهيدروجين.

6- مفيد للعظام:

كوب من اللبن الرائب يحتوي على حوالي 275 مجم من الكالسيوم حسب وزارة الزراعة الأمريكية، ولا يساعد ذلك في الحفاظ على كثافة العظام فحسب، بل تقويها أيضًا، بالإضافة إلى إنه منخفض الدهون والسعرات الحرارية، وبالتالي قد يساعد أيضًا في الحفاظ على وزنك تحت السيطرة.