أهم النصائح للعناية بالبشرة الدهنية من غوينيث بالترو

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 يناير 2021 08:21 مساءً - على رغم أن الزيوت الزائدة التي تنتجها البشرة الدهنية تساعد في الحفاظ على الجلد صحياً ورطباً، ويكافح ظهور علامات الشيخوخة المبكرة على البشرة عن طريق جعل البشرة ندية طوال الوقت. مع ذلك، تعد البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة تعرضاً لظهور البثور وحب الشباب واللمعان غير المرغوب فيه، إضافة الى المسامات الواسعة. بالتالي، فإن استخدام المنتجات غير المناسبة تجعل البشرة الدهنية أسوأ بكثير. لذلك نرصد لك أهم النصائح للعناية بالبشرة الدهنية من النجمة غوينيث بالترو Gwyneth Paltrow.



نصائح مهمة عند اختيار منتجات العناية بالبشرة الدهنية



تنصحك النجمة غوينيث بالترو باستخدام المنتجات التي تقشر البشرة الدهنية بلطف، خصوصاً تلك التي تحتوي على أحماض الألفا هيدروكسي وأحماض الساليسيليك. إضافة الى استبدال كريمات الترطيب الدهنية بأخرى خفيفة الوزن لا تحتوي على الكثير من الزيوت التي تؤدي الى انسداد المسامات.

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أفضل غسول للوجه للبشرة الدهنية

Dermalogica Special Cleansing Gel

Renée Rouleau Blemish Control Cleanser



تحتاج صاحبات البشرة الدهنية في أحيان كثيرة، الى غسل وتنظيف وجههم مرات عدة في اليوم، لذلك من الأفضل لهن بحسب غوينيث بالترو استخدام غسول للوجه بتركيبة خفيفة ولا تسبب الجفاف للبشرة. بإمكانك مثلاً استخدام Renée Rouleau AHA/BHA Blemish Control Cleanser، أو Dermalogica Special Cleansing Gel.

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أفضل مرطب للبشرة الدهنية

Allies of Skin Promise Keeper Blemish Sleeping Facial

Peach & Lily Glass Skin Water Gel Moisturize



كون البشرة الدهنية معرضة بشكل كبير لظهور البثور وحب الشباب، توصي النجمة غوينيث بالترو باستخدام مرطب للبشرة بتركيبة خفيفة وغير دهنية وخالية من الزيوت، تحافظ على مستويات المياه في البشرة من دون المساهمة في زيادة إنتاج الزيوت على البشرة. جربي على سبيل المثال Peach & Lily Glass Skin Water Gel Moisturizer أو Allies of Skin Promise Keeper Blemish Sleeping Facial.

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حمض الساليسيليك أفضل مقشر للبشرة الدهنية

Renée Rouleau Triple Berry Smoothing Peel

تنصحك النجمة غوينيث بالترو بدمج طرق التقشير الكيميائية والفيزيائية في روتين العناية بالبشرة الدهنية، لأنه أمر مهم لمكافحة فائض الزيوت على البشرة، وأيضاً بجعل حمض الساليسيليك من أولى المكونات في المقشرات التي ستستخدمينها، فهو يزيل الشوائب وينعم البشرة ويقلل البكتيريا المسببة لحب الشباب من دون التسبب بتهيج البشرة. جربي مثلاً مقشر البشرة Renée Rouleau Triple Berry Smoothing Peel.

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