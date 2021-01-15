مواقف مثيرة للجدل بين صالح جمعة وزوجته: ضرب وحبس وشائعة زواج عرفي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل نحو 3 أعوام، كانت النزاعات القضائية، قد عرفت طريقها إلى اللاعب صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا حاليًا، بعدما أقامت زوجته بسنت عبد الحميد، دعوى قضائية ضده، بتهمة الضرب والتعدي عليها، لتنتهي اليوم بالتصالح بينهما.

الحكاية بدأت في عام 2018، حين حررت بسنت عبد الحميد، زوجة صالح جمعة، لاعب الأهلي سابقًا، محضرا حمل رقم 5045 لسنة 2018، اتهمت فيه زوجها بالتشاجر معها وضربها، وعرض المحضر على النيابة العامة، التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنح المختصة.

وأصدرت بعد ذلك محكمة جنح حكمها غيابيًا بحبس اللاعب شهرا، وألزمته بدفع كفالة 500 جنيه، واستأنف «صالح» على حكم حبسه، الذي تم قبوله من محكمة جنح القاهرة الجديدة، وانتهت الدعوى بالتصالح بينهما.

لم تكن هذه أولى المواقف المثيرة للجدل بين صالح جمعة وزوجته، لكن سبقها مواقف أخرى، يرصد «هن» بعضًا منها في التقرير التالي:

زواج عرفي أم رسمي؟

تزوج صالح جمعة وبسنت عبد الحميد، عام 2017، وتحديدًا في شهر مايو، وترددت أنباء كثيرة، عن سرية زواجهما، لكن الزوجة تصدت لكل ذلك بالنفي، مؤكدة في أحاديث تليفزيونية أن زواجهما كان بشكل رسمي، وأن حفل عقد القران، كان مقتصرًا على الحضور العائلي فقط.

تواجدت معه في التحقيقات

قبل فترة، تصدر صالح جمعة، أخبار الحوادث، بسبب ضلوعه في حادث سير بسيارته في أحد شوارع منطقة الزمالك، لتعود «بسنت» لإثارة الجدل من جديد، بمساندة طليقها في أزمته، وحضورها تحقيقات النيابة معه.

رجعوا ولا لأ

في شهر نوفمبر الماضي، أصيب صالح جمعة، بفيروس كورونا المستجد، ليتردد اسم «بسنت» من جديد في أزمة اللاعب المرضية، حين طالبت متابعيها عبر حسابها على «إنستجرام» بالدعاء له، وتلقت العديد من الأسئلة حول ما إذ كانوا عادوا مرة أخرى لبعضهما.

وعلقت «بسنت» على ذلك، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام»: «أظن ده مش وقته أنكوا تدخلوا وتكلمونى وتسألونى هو أنتى وجوزك رجعتوا لبعض، أيوة رجعنا لبعض من بدرى، وهو طلع بنفسه فى مكالمة مع كابتن شوبير وقت الحادثة، وقال كده».