رانيا يوسف بفستان قصير مع ابنتها بعد تصريحات «الحب بدون جواز» «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تصريحات مثيرة للجدل، أطلقتها الفنانة رانيا يوسف خلال استضافتها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «ليلة الخميس» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، متجاهلة كافة الانتقادات بنشر صور جديدة لها بأزياء جريئة مع ابنتها الصغرى، عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت رانيا يوسف، بفستان قصير فاتح اللون، والذي تميز بأنه خالِ من النقوش وبأكمام طويلة وفضفاضة، مع اختيارها تسريحة شعر منسدل ومكياج بسيط، بصحبة ابنتها الصغرى المطلة بأزياء قاتمة اللون.

رانيا يوسف تستمر في إثارة الجدل في 2021

يأتي ذلك عقب إثارتها الجدل بحديثها عن الحب والزواج، قائلة في «ليلة الخميس»: «الحقيقة مكنتش عايزة اتجوز بس المجتمعات العربية بتجبرك.. لكن رانيا يوسف مش هتتجوز تاني.. ولو حبيت هكمل قصة حب من غير جواز.. لأن الجواز بالنسبة ليا بيت وأسرة وعيال، وأنا عندي بنتين».

يأتي ذلك عقب أيام معدودات من إثارتها الجدل خلال لقائها التلفزيوني مع المذيع العراقي نزار الفارس، بحديثها عن ظهورها بأزياء جريئة تظهر مفاتنها خلال المهرجانات الفنية، قائلة: «هي مؤخرتي أنا بس!! مؤخرة الفنانات كلهم تقريبا، بس أنا يمكن مؤخرتي مميزة.. يمكن عشان كده.. ولقيتها حلوة.. ولما يبقى عندك حاجة حلوة ليه ماتظهرهاش، تخبيها ولا تظهرها وأنا من رأيي إنه لو عندي حاجة حلوة بـ(أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) لو عندك بيت حلو اظهره، ولو عندك شغل حلو اظهره».

وتدخل المذيع معقبا على حديثها بقوله: «بعض الأشياء الحلوة عندما تتخبى تكون أجمل، لترد: «ده من وجهة نظرك.. من وجهة نظري أنا لما يكون عندي حاجة حلوة أحب أوريها للناس كلها.. مش قصدي في الجسم أنا قصدي في الحياة عامة لما يبقى عندك حاجة حلوة اظهرها».

وخلال اللقاء نفسه، هاجمت رانيا يوسف الحجاب، قائلة:«الطرحة دي هتزودني إيه؟.. هو أنا مش مستورة؟.. هو أنا كدة لابسة مايوه؟.. أنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى»، مردفة: «من امتى يا جماعة كنا محجبات.. الحجاب لم يُفرض علينا من 1400 عام كما يُشاع.. الحجاب اتفرض علينا نهاية السبعينيات أوائل الثمانينيات.. عندنا زوجات مشايخ الأزهر وبناتهن كانوا ليسوا محجبات.. إحنا بنشوف الصور القديمة والأفلام الأبيض والأسود وحفلات أم كلثوم».