«رشا» خاضت مغامرة «زواج التجربة»: أنقذنا من الطلاق

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ربما لم تكن الحياة الزوجية مع السيدة رشا أبو ريا، تسير على أكمل وجه مع زوجها، فكثيرًا من المشاكل اعترضت علاقتهما، الأمر الذي جعلهما يقبلان على الانفصال، وفي ذلك الوقت، كان المحامي أحمد مهران، يتحدث عن مقترحه «زواج التجربة»، وهي الفكرة التي جربها الزوجان لإعطاء زواجهما فرصة جديدة للاستمرار.

«زواج التجربة» مقترح قدمه «مهران» قبل عدة أشهر، ورغم الجدل المثار حول اسم المقترح وفكرته، إلا أن محامي الأحوال الشخصية وضح أن اقتراحه لم يخص عقد الزواج، وأن ما يحدث هو وضع الشروط التي يريدها الزوجان لضبط العلاقة الزوجية ووضع الحلول المتوقعة للمشاكل بينهما.

التجربة التي سارت خلفها «رشا» لإنقاذ حياتها الزوجية، بحسب حديثها لـ«هن»، فتقول: «أنا وجوزي كان في مشاكل كتير بينا.. وكنا داخلين على الانفصال.. في الوقت ده شوفت مقترح دكتور أحمد.. وعجبتني فكرة إننا نعمل عقد ملحق نكتب فيه الشروط.. ويكون يضمنلي إنها هتتنفذ».

تحدثت «رشا» مع زوجها الذي رحب بالأمر، وذهبا سويًا لمكتب المحامي، قبل 3 أسابيع، لتملية شروطهما في عقد ملحق، الذي تضمن عدة بنود: «هو كان عنده مشكلة معايا في شغلي.. وكانت من ضمن الشروط اللي حطيتها إني أكمل شغل.. وهو من شروطه إني أساهم بجزء من مصاريف البيت ما دام في استطاعتي.. بالإضافة إلى إنه كان وعدني بشقة أكبر عشان ولادنا».

«كل اللي الشروط دي كانت وعود من زوجي.. بس مفيش أي حاجة اتنفذت» المبرر الأكبر الذي دفع السيدة لتحرير عقد التجربة، وإذ لم يتم الالتزام بهذه الشروط: «لو الشروط متنفذتش يا هنقعد تاني نشوف حلول بديلة أو ممكن ساعتها ألجأ للطلاق».

دافعت «رشا» عن الانتقادات المثارة حول اقتراح «زواج التجربة»: «المبادرة كويسة جدًا.. ملهاش أي علاقة باللي بيتقال عن زواج المتعة أو إنه زواج مدة.. وكمان هو ملهوش علاقة بعقد الجواز.. بنجرب عشان نستمر».