بره الصندوق.. سيدات يعدن الاستخدام: قشر البيض للمواعين والعلب بقت شمع

القاهرة - سمر حسين - ماما

تبتكر كل ربة منزل طرق مختلفة داخل منزلها تحاول من خلالها استغلال كل المحتويات، فيعاد تدوير جميع منتجات المطبخ من جديد دون الاستغناء عن أي شىء يمكن الاعتماد عليه.

فوزية: بستخدم قشر البيض في غسيل المواعين

طريقة جديدة تحاول من خلالها فوزيه طه، ربة منزل، استغلال المنتجات داخل مطبخها:«قشر البيض بستخدمه في غسيل المواعين بيخليها تلمع من النظافة، وبيساعدني اتخلص من الدهون في المواعين».

ماجدة: بستخدم المواد القديمة لتزيين المنزل

إعادة التدوير أسلوب أساسي تعتمد عليه ماجدة ابراهيم، ربة منزل، لتجميل منزلها بأشياء قديمة غير مستخدمة، قائلة اثناء حديثها لـ «هُن»، «اللمبة المحروقة بستخدمها ديكور للنيش والمكتبة بغلفها باللصق واغلفها باللون الذهبي مع شريط ستان واستخدمها ديكور للنيش والمكتبة».

مروة: كراتين البيض بتتحول لوردة

تستفيد مروة خالد، من علب كرتون البيض بتقطعيها كل مربع على حدة ثم تقوم بتفريغ الزيادات وقص قطعة من الكرتون على شكل وردة، «بحاجة بسيطة ومش مكلفة عملت ديكور في البيت».

تتجه كثير من ربات البيوت في الاستغناء عن علب السمن الفارغة، ولكن حاولت «مروة» الاستفادة منهم داخل منزلها «علبة مناديل»، «3 علب من السمنة تعملي علبة مناديل ورقية ومن غير اي تكلفة زيادة كل اللي بحتاجه مسامير وشمع».

وقدمت نصيحة إلى ربات البيوت باستغلال المواد القديمة للحصول على افضل أشكال جديدة بعض منها يساعد على تجديد ديكور المنزل بأدوت بسيطة وغير مكلفة.

علب الصلصة بقت إضاءة رومانسية

وهذا ما تقوم به سلمى حمدي، ربة منزل، بعد انتهاء علب الصلصة، «كل اللي بحتاجه مطرقة مسامير وشمع وعلب الصلصة من خلال دق المسامير على العلب وعمل فتحات منها تساعد على وضع الشمع داخلها.