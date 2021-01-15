الامارات | "آبل" ستنتج فيلم عن نابوليون

شكرا لقرائتكم خبر عن "آبل" ستنتج فيلم عن نابوليون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 يناير 2021

تتولى استوديوهات "آبل" إنتاج فيلم "كيتباغ" للمخرج ريدلي سكوت الذي يتناول نابوليون بونابرت، ويؤدي دور البطولة فيه الممثل الأميركي الحائز على جائزة أوسكار واكين فينيكس.

ويتمحور الفيلم الروائي على بداية رحلة نابوليون قبل أن يصبح إمبراطوراً وعلى مراحل ارتقائه إلى السلطة، من منظور علاقته بجوزفين التي أصبحت زوجته عام 1796، على ما أوضحت "آبل" لوكالة فرانس برس.

ولم يُعلن بعد عن الموعد المحدد لعرض "كيتباغ" الذي تولى كتابة السيناريو الخاص به ديفيد سكاربا، كاتب سيناريو فيلم "أول ذي ماني إن ذي وورلد" عام 2017.

ويعود سكوت من خلال هذا المشروع الجديد إلى الحقبة التاريخية التي تناولها فيلمه الروائي الأول "ذي دويليستس" (1977) الذي نال عنه جائزة العمل الأول في مهرجان كان الفرنسي.

وتدور أحداث "ذي دويليستس" في حقبة الإمبراطورية النابوليونية، ويتولى الممثل هارفي كيتل فيه دور جندي.

أما "كيتباغ" فيتولى الدور الرئيسي فيه الممثل واكين فينيكس (46 عاماً) الذي حصل على جائزة عن دور البطولة في فيلم "جوكر" خلال حفلة توزيع جوائز الأوسكار الأخيرة. وسيؤدي فينيكس دور نابوليون نفسه، أشهر كورسيكي في فرنسا.

وكانت "آبل" أقامت أصلاً شراكة مع المخرج البريطاني البالغ 83 عاماً وشركته الإنتاجية "سكوت فري بروداكشنز" لإنتاج مشاريع تلفزيونية لمنصة الفيديو على الطلب "آبل تي في بلاس".

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