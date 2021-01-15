منها الصداع.. 9 علامات مهمة تدل على احتياج جسمك لشرب الكثير من الماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

لشرب الماء فوائد مذهلة، حيث يفضل تناول ما لا يقل عن ثمانية أكواب من الماء، ضمان كفاءة أعضاء جسمك على النحو الأمثل.

وهناك بعض العلامات أو الدلائل التي تشير إلى احتياج الجسم إلى الماء بشكل كبير، وفق ماأوضحه موقع"Healthcare".

- الشعور بصداع شديد

الألم النابض الذي تشعر به في رأسك، هذا هو عقلك الذي يخبرك "إنك بحاجة للماء"، حيث يقلل الجفاف من تدفق الدم والأكسجين إلى المخ ما يسبب الالتهاب.

لذا إذا كنت تشعر بعدم الراحة من الصداع، عليك شرب الكثير من الماء، قد يكون حلاً أسهل بدلاً من تناول الأدوية أو الذهاب الطبيب.

- تقلصات العضلات وآلام المفاصل

يلعب الماء دورًا أساسيًا في تقوية عضلاتك ومفاصلك، ومع وجود كمية أقل من الماء في الجسم، تؤثر على كتلة العضلات وتسبب الالتهاب أو الألم.

وعلى غرار عضلات الجسم، تتطلب المفاصل أيضا شرب كمية كافية من الماء يوميا، لتحصل على المرونة اللازمة لامتصاص صدمة الحركات المفاجئة مثل الجري أو القفز.

- زيادة الوزن

ربما تكون زيادة الوزن من العلامات التي تشير إنك بحاجة لشرب الماء، حيث إذا كنت لا تشرب كمية كافية من الماء، فقد يكون من السهل زيادة الوزن، لأن عندما يكون هناك نقص في الماء، يساعد عملية الأيض أن تبطئ وتمنع جسمك من حرق الدهون.

- سوء رائحة الفم

تعد رائحة الفم الكريهة هي علامة أخرى على نقص الماء في الجسم، حيث نظرا لعدم شرب كمية كفاية من الماء ينتج الجسم نسبة قليلة من اللعاب الذي يحتوي على خصائص مضادة للجراثيم، ما يؤدي إلى نمو البكتريا في الفم، وبالتالي يتسبب رائحة الفم الكريهة.

- الشعور بالإرهاق والتعب

إذا كنت تشعر بالإرهاق والتعب بشكل مستمر، فإن عدم شرب الماء الكافي قد يكون أحد الأسباب، فذلك يعني أن الجسم لا يحصل على القدر المناسب من السوائل الذي يساعده على أداء وظائفه، لذلك حاول تناول الماء بانتظام على مدار اليوم لتجنب ذلك الشعور.

- جفاف العين والفم والجلد

يعتمد جسمك بشدة على الماء ليبقى رطبًا خلال اليوم، ويؤثر نقص عدم شرب الكمية المناسبة من الماء على جميع أعضاء الجسم كالبشرة، والعينين، والفم.

ويتسبب ذلك أن تعاني بشرتك من نقص في الرطوبة، ويحدث انخفاض في إفراز الدموع، وعدم القدرة على إفراز اللعاب بالنسبة للفم.

-آلام شديدة في المعدة

كثيرًا ما يعاني الأشخاص من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإمساك نتيجة عدم شرب كمية كافية من الماء، لذلك من الأفضل أن تحافظ على معدتك نظيفة بشرب كمية كافية من الماء يوميا.

- لون البول داكن جدًا

تعتبر هذه علامة واضحة لاحتياج الجسم إلى الماء، حيث يتخلص الجسم من السموم عن طريق البول، كما أن لون البول الداكن هو مؤشرا على انخفاض معدل الترطيب بسبب نقص الماء.

- عدم التعرق

يحدث هذا عندما تصاب بالجفاف بسبب عدم الحصول على قدر كاف من الماء، حيث أن العرق يحافظ على درجة حرارة جسمك.

إذا لم يكن هناك ما يكفي من الماء في الجسم، فإنه يجعل من الصعب الحفاظ على درجة حرارة الجسم المناسبة ويمكن أن يؤدي إلى ضربة الشمس.