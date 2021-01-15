كورونا اليوم: اقتراب عدد الوفيات لمليونين.. واكتشاف سلالتين جديدتين أكثر عدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

منظمة الصحة العالمية: عدد وفيات كورونا في العالم اقترب من المليونين

تصدر لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية الجمعة توصيات بشأن ظهور نسخ متحورة أشد عدوى من فيروس كورونا المستجد، ما قد يؤدي إلى انتشار أكبر للجائحة التي اقترب عدد وفياتها من المليونين.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن نسخة متحورة أخيرة منشأها منطقة الأمازون البرازيلية وأعلنت اليابان عن رصدها الأحد، قد تؤثر على الرد المناعي.

وقبل ذلك، رصدت نسختان متحورتان بريطانية وجنوب إفريقية وهما أشد عدوى من الفيروس الأساسي وتنتشران على التوالي في ما لا يقل عن خمسين وعشرين دولة، فيما العالم يكافح لمواجهة موجة جديدة من الإصابات مع فرض حظر تجول ومباشرة حملات تلقيح، من دون ان يتمكن من لجمها.

الصين تسجل أعلى زيادة بإصابات كورونا في أكثر من 10 أشهر

كشفت بيانات رسمية اليوم الجمعة أن الصين سجلت أعلى زيادة في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا خلال ما يربو على عشرة أشهر بسبب تفش شديد للفيروس في شمال شرق البلاد.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في بيان إنها سجلت 144 إصابة جديدة بالفيروس أمس 14 يناير، ارتفاعا من 138 قبل ذلك بيوم، ويعد هذا أعلى عدد إصابات يومية منذ الأول من مارس عندما رصدت الصين 202 إصابة.

وذكرت اللجنة أن 135 من الحالات الجديدة كانت إصابات محلية، ومن بينها 90 حالة في إقليم خبي الذي يحيط بالعاصمة بكين، و43 في إقليم هيلونغجيانغ بشمال شرق البلاد، الذي شهد فرض إجراءات إغلاق وعزل عام على أكثر من 28 مليون نسمة، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

اكتشاف سلالتين جديدتين لفيروس كورونا أكثر عدوى

كشف علماء من جامعة أوهايو الأمريكية، عن وجود سلالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد مصدرهما الولايات المتحدة، مؤكدين أنهم اكتشفوا سلالة جديدة من "كوفيد ـ 19" تتسم بتحورات جينية مماثلة لتلك التي اكتشفت في بريطانيا، لكنها أكثر عدوى.

وأشار الباحثون إلى أنهم اكتشفوا كذلك سلالة أمريكية أخرى بها ثلاثة تحورات جينية لم تعرف من قبل وظهرت واضحة في الأسابيع الأخيرة وكانت سببا في تسهيل انتقال الفيروس من شخص لآخر، وفقًا لـ"رويترز".