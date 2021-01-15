أبرز موديلات حقائب يد موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 يناير 2021 04:35 مساءً - في كل موسم، تبرز صيحات حقائب يد جديدة مواكبة للموضة لتضيف لمسات من الاناقة على اطلالاتك.

واكبي آخر صيحات الموضة الرائجة في عروض أزياء 2021 وأحدث موديلات حقائب يد هندسية موضة 2021 .



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حقائب يد هندسية بتصميم دائري

CHANEL



برزت العديد من أحدث موديلات حقائب يد هندسية بتصميم دائري تمنح المرأة إطلالة عصرية لافتة للأنظار خلال النهار.





قدمت ماركة سيلين Celine حقيبة دائرية باللون الأسود ومدون عليها اسم العلامة.





كما قدمت ماركة شانيل Chanel حقيبة دائرية باللون الأبيض وبحزام السلسلة الذهبية.





ولإطلالة نابضة بالحيوية، يمكن أن تختاري حقيبة دائرية بنقشات ملونة مثل حقيبة كوتش Coach.





واستوحت ماركة Jacquemus حقيبتها المستديرة من الطبق، والتي تميزت بلون الكاميل مع اللون الأبيض.





حقائب يد هندسية بتصميم مربع

FENDI



تتناسب الحقائب المربعة والمستطيلة مع إطلالات النهار والعمل، حيث تتسم بالأناقة والعملية.





من ماركة ديور Dior، اخترنا لكِ واحدة من أحدث موديلات حقائب يد هندسية 2021 بتصميم مستطيل، والتي يتم حملها بكف اليد.





كما قدمت ماركة فندي Fendi حقيبة يد مستطيلة باللون الأبيض وبتصميم ناعم مع لمسات الذهبي.





وأعجبتنا الحقيبة البني بالتصميم المربع من هيرميس Hermes لإطلالة جذابة في العمل.





وقدمت ماركة Jacquemus الحقائب المستطيلة بالتصميم الكبير والصغير بألوان الأبيض والكاميل والبيج.





طالعي أحدث موديلات حقائب هندسية سواء بتصاميم مستديرة أو مربعة أو دائرية لتحصلي على إطلالة عصرية على مدار اليوم.





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