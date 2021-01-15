12 معلومة عن المذيعة هدير صديق: استأصلت جزءا من الثديين بسبب السرطان (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تطورات جديدة كشفتها الإعلامية هدير صديق، عن حالتها الصحية، بعد إصابتها بسرطان الثدي، معلنة خضوعها لعملية جراحية، استأصلت خلالها جزئي للثديين لوجود ورم خبيث بهما.

وكتب أحد المرافقين، عبر الحساب الشخصي للإعلامية على «فيسبوك»: «لقد تم إجراء أول عملية لست المذيعة هدير صديق، أرجو الدعاء لها بالشفاء العاجل، قامت بإجراء عملية استئصال جزئي للثديين لوجود ورم، اعرفوا أن وراء كل ضحكة وأمل وطاقة إيجابية للجميع، معاناة شديدة من وراء الشاشة، وأنها بتدي كل ماعندها للناس اللي حواليها».

وتفاعل مع المنشور الخاص بهدير، آلاف المتابعين عبر التعليقات والإعجابات، إذ تمنى الجميع لها الشفاء العاجل: «اسأل الله الذي تجلت قدرته وتقدست أسمائه أن يشفيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما.. اللهم آمين يا رب العالمين، سبحانك أنت الشافي المعافي من كل مكروه وسوء»، و«ألف ألف مليون سلامة عليكي، ربنا يشفيكى شفاء لا يغادر سقما اللهم آمين، وترجعلنا بألف سلامة أستاذتنا المحترمة، لكى منا كل تقدير واحترام».

من هي المذيعة هدير صديق؟

- هدير معروفة بـ أنها ست المذيعة.

- متزوجة منذ عام 2013.

- مقدمة برنامج «لحظة ندم».

- تخرجت هدير صديق من كلية التجارة قسم إدارة أعمال.

- تبلغ من العمر 27 عاما.

- قدمت برنامج «بصراحة» على قناة HC.

- لم تلتحق بكلية الإعلام بسبب مجموع الثانوية العامة، إلا أنها ترى التقديم الإذاعي ملكة، وموهبة.

- أكثر شخصية تأثرت بها هي والدتها، لأنها تشبهها في معظم الصفات، والطباع.

- منى الشاذلي هي قدوتها إعلاميا، بحسب حوار لها في إحدى المجلات.

- تهوى مشاهدة الرياضة والرسم والتمثيل.

- رياضتها المفضلة هي الأيروبكس.

- تضع هدير صديق أسرتها نصب أعينها، وترى أنها يجب أن تكون أولوية كل سيدة عاملة.