فوائد مذهلة.. هذا ما يحدث عند تناول الشاي بدون إضافة سكر كل يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يحتل الشاي من بين جميع المشروبات مكانة خاصة عند المصريين، ولا يكاد يخلو منزل منه، لكن ماذا يحدث لجسمك عند تناوله يوميا دون إضافة سكر؟ هذا ما نستعرضه، وفقا لما ذكره موقعا "steemit" و"lifehack".

1- صحة الفم:

الشاي بدون سكر يقلل من تكوين البلاك وكذلك يحد من نمو البكتيريا التي تعزز تكوين التجاويف وتسوس الأسنان، والبوليفينول الموجود به يقتل البكتيريا المسببة للتسوس، كما يعيق نمو الإنزيمات البكتيرية التي تشكل المادة اللاصقة التي تربط البلاك بأسناننا.

2- زيادة الطاقة:

على عكس المشروبات الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين نسبيًا، يمكن أن تساعد الكميات المنخفضة الموجودة في الشاي في تعزيز تدفق الدم إلى الدماغ دون الإفراط في تحفيز القلب، كما أنه يحفز عملية التمثيل الغذائي والجهاز التنفسي وكذلك القلب والكلى.

3- صحة الجهاز الهضمي:

بالإضافة إلى تحسين نظام المناعة لديك، فإن عدم إضافة السكر له تأثير علاجي على أمراض المعدة والأمعاء وتساعد أيضًا في زيادة نشاط الجهاز الهضمي.

4- نظام مناعي أفضل:

يحتوي الشاي بدون سكر على مادة ألكيلامين التي تساعد على تعزيز الاستجابة المناعية، وبالإضافة إلى أنه يحتوي أيضًا على مادة التانينات التي لديها القدرة على مكافحة الفيروسات وبالتالي تحمينا من الإنفلونزا وأنفلونزا المعدة وغيرها من الفيروسات الشائعة في حياتنا اليومية.

5- تخفيف التوتر:

أظهرت الدراسات أن الأحماض الأمينية L-theanine الموجودة في الشاي بدون سكر يمكن أن تساعدك على الاسترخاء والتركيز بشكل أفضل، بالإضافة إلى أنه يقلل من مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول عند تناوله بكميات معتدلة على أساس منتظم.

6- تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري:

بناءً على دراسة بحثية أجريت على كبار السن، تم اكتشاف أن الأشخاص الذين كانوا يتناولون الشاي بدون سكر على المدى الطويل بمستوى معتدل (أي 1-2 كوب في اليوم) لديهم انخفاض بنسبة 70٪ من فرصة الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

7- عظام صحية:

وجدت الدراسات أن من يشربون الشاي بدون سكر بانتظام لديهم عظام أقوى واحتمال أقل للإصابة بالتهاب المفاصل بسبب المواد الكيميائية النباتية الموجودة في الشاي.

8- الوقاية من السرطان:

بعض الأبحاث تشير إلى أن مضادات الأكسدة مثل البوليفينول ومضادات الاكسدة الموجودة في الشاي قد تساعد في منع بعض أنواع السرطان، بالإضافة إلى أن النساء اللواتي يشربن الشاي بدون سكر بانتظام لديهن فرصة أقل للإصابة بسرطان المبيض مقارنة بنظرائهن.