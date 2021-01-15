بخطوات بسيطة يمكنك تحضير اللانشون في المنزل لأطفالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعد اللانشون من الأطعمة المفضلة لدي الكثيرون وخصوصا الأطفال، لكن ربات البيوت تخشي شرائه من الأسواق خوفا غلى صحة أطفالهم، بسبب الأضرار الناتجة من سوء التخزين، أو تركه مكشوفا ويصبح أكثر عرضة للبكتريا.

لذلك نقدم لك طريقة بسيطة وآمنة لعمل اللانشون في المنزل، وفقا لما جاء في برنامج "على قد الإيد" للشيف نجلاء الشرشابي على قناة "سي بي سي سفرة".

المقادير:

- 6 بيضات.

-دقيق محمر.

- عبوة جبن مثلثات.

- بابريكا.

- 2مكعب مرقة لحمة.

- ثوم بودر.

- بصل بودر.

- حبهان مطحون.

- زيتون أسود.

- ملح.

- فلفل أسود.

- زيت.

طريقة التحضير:

- أحضري كبة وضعي فيها 6 بيضات، ثم ضيفي كوب دقيق محمر، ونصف كوب بابريكا، ملعقة كبيرة بصل بودر، ثوم بودر.

- ضعي قليل من الحبهان، نصف كوب من الزيت، ومكعبات مرقة بنكهة اللحمة، ملعقة من الملح، وعبوة جبنة مثلثات.

- ثم اخلطيهم جيدا في الكبة لبضع ثواني، ثم قلبيهم جيدا.

- اسكبي الخليط السابق في كيس حراري، ثم ضعي عليه زيتون أسود شرائح، ثم قومي بإغلاق الكيس جيدا.

- وبعد ذلك ضعي علية ورق الألمونيوم أو نايلون.

- ثم في وعاء به ماء يغلي، ضعي الخليط في المياه لمدة ساعة، ثم اتركيه يبرد، وبعد ذلك قطعيه.

- وبذلك يصبح اللانشون جاهز للتقديم، ويمكن إضافة فلفل أسود كنكهات للانشون.