تمارين عليك ممارستها في كل صباح لاستعادة نشاطك وحيويتك

القاهرة - سمر حسين - صحة

هناك بعض التمارين التي يساعد ممارستها صباحا على تحقيق نشاط الجسم وتمنحه الانتعاش والحيويه، وتساعد على الاستعداد ليوم العمل الشاق.

من ضمن التمارين التي تمارس كل صباح وتعيد نشاط الجسم وحيويته كما ذكرها موقع «health line».

تمرين الشجرة

يمكن أن يساعد تمرين الشجرة في تعزيز التوازن والاستقرار على مدار اليوم، فإن وضعية اليوجا المعروفة باسم "وضعية الشجرة" هي نقطة الانطلاق المثالية لتمارين الصباح، فهذه الوضعية تعزز التوازن والاستقرار في الساقين والجذع.

تمرين الانحناء

حركة يوجا رائعة أخرى يجب القيام بها في الصباح نظرًا لقدرتها على "تمديد وتقوية الجسم بالكامل، كما أنها تجعل الدم يتدفق إلى الدماغ، وهو أمر رائع للشعور بالانتعاش والنشاط، فتنشط جميع اطراف الجسم.

تمرين الاستلقاء على الظهر

يساعد هذا التمرين على تقوية العضلات الأساسية ومنع إصابة أسفل الظهر، ومن الأفضل أداء هذه الحركة على حصيرة مبطنة، وتبدأ بالاستلقاء على ظهرك مع ثني الركبتين والقدمين على الأرض والذراعين مستقيمين بجانب الجذع، وضع في اعتبارك أن الهدف الرئيسي هو إبقاء أسفل الظهر مضغوطًا بقوة على الأرض أثناء الحركة.

وبمجرد أن تصل إلى وضع البداية، ارفع يديك مع وضع مرفقيك فوق كتفيك والقبضتين في مواجهة بعضهما البعض. أخرج الزفير وارفع ساقيك مع وضع ركبتيك فوق وركيك مباشرة ثم اخفض ذراعك الأيمن ورجلك اليسرى ببطء حتى يصبحا فوق الأرض.

تمرين القرفصاء

يساعد تمرين القرفصاء في تحسين الحركة أثناء العمل على الأربطة كما يساعد أيضًا في دعم المفاصل. ابدأ بثني الركبتين والقدمين على الأرض، ويجب أن يكون الوركان والكاحلان متجهين إلى الخارج. ومع دفع الصدر للأعلى والفخذين موازيين للأرض، شد عضلات البطن وادفع مؤخرتك للخلف