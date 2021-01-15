حكاية مشهد جمع بين روبي وخطيبة زوجها السابق: كانت طالعة بنت نانسي صلاح (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مفاجأة كشفتها الفنانة الشابة نانسي صلاح، نجمة البرنامج الساخر «SNL بالعربي»، معلنة استعدادها للزواج خلال الفترة المقبلة، من المخرج سامح عبد العزيز، طليق الفنانة روبي، ووالد ابنتها الوحيدة «طيبة».

وتعد «نانسي» إحدى نجوم البرنامج الساخر، الذي استضاف الفنانة روبي، في عام 2016، وجمعهما وقتها اسكتش تمثيلي كوميدي، أدت خلاله الفنانة الشابة، دور والدة روبي.

وقدمت نانسي صلاح، العديد من الأدوار الدرامية، أبرزها مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، ومسلسل «إلا أنا»، وإحدى حكايات الموسم الأخير من مسلسل «نصيبي وقسمتك».

واعتادت نانسي صلاح، مشاركة متابعي صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالعديد من الصور واللقطات من حياتها الشخصية، بخلاف تفاصيل أعمالها الفنية.

برنامج SNL

و«SNL بالعربي» برنامج ساخر مصري، ويعد النسخة العربية من البرنامج العالمي «ساترداي نايت لايڤ»، وتقوم فكرته على استضافة الفنانين المشاهير للمحاكة والتقليد المشاهد الكوميدية.

ومن ضمن طاقم العمل المشارك في البرنامج عدد من الفنانين الشباب بينهم: خالد منصور، شادي ألفونسو، إسلام إبراهيم، حازم إيهاب، يارا فهمي.

معلومات عن نانسي صلاح

- شهرتها تعود إلى مشاركتها في فريق عمل «snl بالعربي».

- تميزت دائمًا بالشعر الكيرلي القصير، وظهرت به في غالبية أدوارها الفنية.

- شاركت في الجزء الثاني من مسلسل «أبو العروسة»، وجسدت دور «ماري».

- أُصيبت خلال أحداث «مرفأ بيروت» بجروح في يدها، إثر الانفجار الضخم، خلال تصوير مشاهدها في مسلسل «أسود فاتح».

- وجدت والدتها بالصدفة بعد 20 عامًا.

وكانت الفنانة نانسي صلاح، قد أكدت من قبل خلال استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي، أنها دخلت في مجال الإعلانات والتمثيل، لكي تبحث عن والدتها، التي انفصلت عن والدها وهي في سن صغيرة: «عرفت أوصلها بعد 27 سنة، ومكنتش عارفة شكلها».