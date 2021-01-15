سمية الخشاب تطعم أسدا.. وتغني له «ضحتك فيها كهربا» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو جديد لها.

وظهرت «سمية» في الفيديو وهي تطعم أسدا قطعة من اللحم، كما ظهرت وهي تغني «بالبنط العريض» للمطرب حسين الجسمي.

وتفاعل متابعو «سمية» معها في خاصية التعليقات على الفيديو الذي حاز أكثر من 45 ألف مشاهدة، وكانت من ضمن التعليقات: «بنحبك جدًا.. قلبك جامد.. تتميزي بالشجاعة».

سمية الخشاب في أحدث ظهور لها

وعادة ما تشارك الفنانة سمية الخشاب، متابعيها، بصور وفيديوهات من حياتها، وكان آخرها صورة نشرتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ظهرت خلالها بـ«فلتر» من تطبيق سناب شات، بدت خلاله طفلة صغيرة.

وكان «لوك» الفنانة سمية الخشاب غريبا، إذ ظهرت بشعر كيرلي ووضعت وردة، بالإضافة إلى المكياج وطلاء الأظافر بالألوان المتعددة، حيث كانت جالسة داخل سيارة، وأخذت الصورة على طريقة «سيلفي».

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصورة، وكان ضمن التعليقات: «إيه اللي أنتي عاملاه في نفسك ده»، و«إيه الحاجات الحلوة دي».

وهذه ليست أول الجلسات الغريبة التي ظهرت، فقبل ذلك شاركت المتابعين في «سيشن البرتقال»، إذ ظهرت وهي مرتدية فستان أسود قصير في حمام السباحة مع البرتقال، والفواكه.

خلافات أحمد سعد وسمية الخشاب

كما يذكر أن آخر الخلافات بينها وبين طليقها الفنان أحمد سعد، كانت آخر تطوراتها في محكمة أسرة سيدي جابر، بمجمع محاكم محمد كريم بمحافظة الإسكندرية، إذ قضت لصالح الفنانة سمية الخشاب، بالحصول على نفقة متعة وعدة من طليقها الفنان أحمد سعد قيمتها 270 ألف جنيه، عقب إقامة الفنانة دعوى قضائية حملت رقم 1939 لسنة 2019 بمحكمة الأسرة بمحل سكنها، مطالبة خلالها بالحصول على مستحقاتها المالية.