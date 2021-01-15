أروى من عزل كورونا تدعم جراحات التجميل: لازم نغير.. وأنا عملت «منخاري»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنشط المطربة اليمنية أروى، بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةِ «إنستجرام»، الذي بات أحد أهم وسائل التواصل الرئيسية مع جمهورها ومحبيها خلال فترة العزل المنزلي، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وطالبت الفنانة اليمنية، متابعيها عبر خاصية «استوري»، التواصل معها، وبدء طرح عدد من الأسئلة عليها، كنوع من التسلية، وبالفعل بدأت تتلقى الاستفسارات وتعيد مشاركتها والرد عليها، وتركزت أبرز الأسئلة عن عمليات التجميل: «كم عملية تجميل عملتي؟ وشو رأيك بالعمليات؟».

وردت أروى على السؤال، بمشاركة صورة لها من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها، معلقة: «أنا مع عمليات التجميل، إذا الواحد مضايق من شيء في جسمه».

وأكدت أنها ممن خضن تجربة عمليات التجميل: «التجميل مش لأنه موضة، لازم نغير ونتبعها، عملت خشمي أكيد (منخاري)، وبعض الفلر والبوكس».

إصابة أروى بفيروس كورونا

وكشفت أروى، قبل ساعات، عبر «تويتر» إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي راح ضحيته الملايين في بقاع العالم، إذ كتبت: «للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية، ادعولي الله ينجيني منها، وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي آمين».

أروى تهاجم نزار الفارس بسبب رانيا يوسف

كانت المطربة اليمنية، قد هاجمت الإعلامي نزار الفارس، الذي أجرى حوارا مثيرا، مع الفنانة رانيا يوسف، عبر قناة «الرشيد» العراقية، بسبب الأسئلة الجريئة التي وجهها لها.

وخرجت

وقالت أروى في مقطع فيديو عبر حسابها على «سناب شات»: «أنا ما بعرف المذيع، لكن عيب هذه الأسئلة، لوين راح الإعلام أنه مذيع يسأل سيدة على مؤخرتها، يعني لازم المؤخرة».