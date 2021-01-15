«عائلة الصيادلة».. قصة 5 طبيبات أنجبن أثناء كورونا: «نصحنا بعض على الواتساب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في غضون 6 أشهر، تمكنت 5 سيدات يعملن بمجال الصيدلة، من إنجاب أطفالهن في المستشفى ذاته الذي يعملن بها، وهو مستشفى إبسويتش، في المملكة المتحدة، في ظل جائحة كورونا المستجد، الذي انتشر في جميع بقاع العالم وراح ضحيته الملايين.

الصيدليات الخمس وضعن أبنائهن واحدة تلو الأخرى

أُطلق على الخمس صيدليات، كارا ميد وماريان إيف وإيمي سوتر وكريستين هادلي وساجيثا شاكو، لقب «عائلة الصيادلة»، ولكنهن لم يتمكن من ملاقاة بعضهن البعض بسبب الإغلاق، فيما ظللن على اتصال وتبادل النصائح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق «ديلي ميل» البريطانية.

كورونا فرقت بين الصيدليات وواتساب جمع بينهن

عملت الصيدليات الخمس في نفس الوحدة بالمستشفى، كانت البداية مع كريستين هادلي، صاحبة الـ29 عامًا، التي وضعت ابنتها شارلوت في 2 يونيو، والتي قالت، «هذه المرة الأولى في تجربة الأمومة، فأنا أعمل بالمستشفى منذ 6 سنوات مضت، وكان من المثير للغاية أن زملائي كانوا يرحبون أيضًا بالأطفال، فرقت الكورونا بيننا بعض الشئ فلم نعد نتلاقي مثلما كنا بالماضي، ولكننا أسسنا جروبًا على تطبيق الواتساب، ندعم من خلاله بعضنا البعض».

وكانت الولادة الثانية مع إيمي سوتر ، 34 عامًا ، التي أنجبت طفلها الأول، هنري، في 25 أغسطس، وقالت، «إن الحصول على دعم الأمهات الأخريات كان نعمة».

وأما عن الولادة الثالثة داخل المستشفى كانت مع ساجيتا تشاكو، 28 عامًا، والتي تعمل صيدلانية منذ خمس سنوات، أنجبت ابنها الثاني حزقيال، في 22 سبتمبر، والرابعة كانت مع مانون سبيرلينج إيف، التي ولدت في 3 أكتوبر، وهي ابنة ماريان إيف، 31 عامًا، وهي صيدلانية معلومات عن الأدوية كانت في المستشفى منذ سبع سنوات.

واكتملت الحكاية بولادة كارا ميد، في ليلة البون فاير، وقال مدير الاستغناء عن العنابر منذ 2014، إن رومي أكملت الأسرة ولا يمكنها الانتظار لتقديمها لزملائها.

ويعمل في الصيدلية 120 موظفًا بدوام كامل و22 موظفًا بدوام جزئي، وكانت الصيدليات الخمس جزءًا من الموظفات اللاتي يعملن في المستشفى.