3 جوازات في حياة سمير غانم.. واحدة «تدبيسة» والتالتة تابتة من دلال

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«عبدالسميع اللميع، وفطوطة سمورة، ومسعود، وميزو »، أسماء عدة عُرف بها الفنان سمير غانم ، الذي يتزامن اليوم 15 يناير، يوم ميلاده الـ84، وعُرف بحبه الشديد لزوجته الفنانة دلال عبدالعزيز، وكانت قصة حبهما من أشهر القصص التي عرفها الوسط الفني.

لم تكن دلال عبدالعزيز الزوجة الأولى للفنان سمير غانم، اذ تزوج قبلها مرتين، ويُقدم «هُن» خلال السطور التالية، النساء في حياته.

كشف الفنان سمير غانم، خلال استضافته في برنامج«السيرة»، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، عن عدد المرات التي تزوجها، وارتباطه عاطفيًا، إذ قال« قبل دلال عبدالعزيز تزوجت من إحدى الصوماليات ولم تدم هذه الزيجة كثيرا، وكانت من الشخصيات المهذبة وأولادها متزوجون الآن».

غانم: الزوجة التانية كانت تدبيسة

وعن كواليس زواجه للمرة الثانية، قال سمير غانم، «كانت تدبيسة، كنت في إحدى السهرات وفوجئت إني اتجوزت، قضينا مع بعض شوية وانفصلنا».

دلال عبدالعزيز الثالثة تابتة

فارق سن كبير كان بين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، إذ كان الفارق أكثر من 20 عامًا، وخلال استضافتهما في برنامج «سهرانين»، مع الفنان أمير كرارة، كشف سمير غانم عن كواليس زواجهما، قائلًا«بصراحة هي اللى حبتني الأول، وأنا ما كانش في بالى إنى أتجوز».

فيما التقطت دلال عبدالعزيز أطراف الحديث، متحدثةً عن كواليس حبهما،«مشهورة القصة بتاعتنا وكل الممثلين الكبار راهنوني إني أتجوزه، وقالولي سيبك منه مبيتجوزش، الفنان محمود مرسى، عبدالمنعم مدبولي، محمود المليجي، المخرج يحيى العلمي نصحوني بالبعد عنه، والفنان جورج سيدهم قالي: اسأليني أنا».

أسفرت الزيجة عن ميلاد الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم، اللاتي دخلتا الوسط الفني وظهرتا في العديد من الأعمال الفنية سواء التلفزيونية والسينمائية، وحققتا نجاحات ساحقة، وتزوجتا من الفنان حسن الرداد والإعلامي رامي رضوان، وانجبت دنيا ابنتها الأولى كايلا.