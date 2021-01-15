قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل بطاطس بالمايونيز، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، بطريقة سهلة وبسيطة يمكن إعدادها في المنزل.

وفي التقرير التالي يعرض «هن» طريقة عمل بطاطس بالمايونيز، وهي من الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها.

مقادير عمل بطاطس بالمايونيز

بطاطس مسلوقة مهروسة

مايونيز

ثوم مفروم

خل

كمون ناعم

عصير ليمون

بقدونس

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل بطاطس بالمايونيز

تخلط كل المكونات معا ثم تقلب مع البطاطس المهروسة.

ثم يضاف البقدونس وتقلب جيدا وتقدم.