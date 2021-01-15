قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كب كيك الكريمة والفراولة، وذلك من خلال برنامج «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.

محمد يوسف

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