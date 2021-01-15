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القاهرة - سمر حسين - كتب: هن -
07:09 ص | الجمعة 15 يناير 2021
قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل كب كيك الكريمة والفراولة، وذلك من خلال برنامج «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة.
مقادير عمل كب كيك الكريمة والفراولة
للكب كيك
ثلاثة أرباع كوب سكر
6 ملعقة كبيرة ساور كريم
2 ملعقة صغيرة فانيليا
3 بياض بيض درجة حرارة الغرفة
1 وربع كوب دقيق
2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
ربع ملعقة صغيرة ملح
6 ملعقة كبيرة لبن
2 ملعقة كبيرة ماء
للفروستنج
1 كوب فراولة مجمدة
1 كوب زبدة درجة حرارة الغرفة
4 أكواب سكر بودرة
4 ملاعق كبيرة ماء أو لبن
بودرة كريمة خفق
ملح
للتوبينج
توت فريش
فراولة فريش
فراولة مفرومة
الفيلينج
نصف كوب كريمة باردة
ربع كوب سكر بودرة
نصف ملعقة صغيرة فانيليا
85 جرام جبنة كريمي
نصف كوب فراولة مقطعة
بودرة كريمة خفق
لبن
طريقة عمل كب كيك الكريمة والفراولة
للفيلينج
تخلط باقي المكونات ثم تضاف الكريمة المخفوقة.
للفروستينج
يخفق 2 كيس بودرة كريمة خفق مع اللبن.
تهرس الفراولة المجمدة مع السكر البودرة وباقي المكونات ثم تضاف الكريمة المخفوقة.
للكب كيك
يخفق الساور كريم والماء مع السكر والبيض والفانيليا ثم الزبدة ثم الجبن الكريمي.
يضاف اللبن ثم الماء والدقيق ورشة الملح والبيكينج باودر.
يصب الخليط في صينية كب كيك مبطن بورق الكب كيك ثم يخبز بالفرن.
تقطع القطعة العلوية للكب كيك ويحشى بالفيلينج ثم يغطى مرة أخرى بالجزء العلوى.
يضاف الفروستينج ثم التوبينج ويقدم.