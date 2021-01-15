طريقة عمل قهوة مثلجة بالفانيليا

القاهرة - سمر حسين - القهوة المثلجة بالفانيليا، من المشروبات المميزة ذات المذاق المختلف، التي تتمتع بشعبية كبيرة على مستوى العالم، ما تسبب في بحث الكثيرين عن الطريقة الأصلية لإعدادها في المنزل.

وقدمت الشيف زينب مصطفى، مقدمة برنامج «بالصحة والراحة» على قناة «سي بي سي سفرة»، طريقة سهلة لعمل قهوة مثلجة بالفانيليا.

مقادير قهوة مثلجة بالفانيليا

لبن.

فانيليا سائلة.

مكعبات ثلج.

قهوة.

لبن مكثف محلي.

ماكرون ملون للتقديم.

طريقة تحضير قهوة مثلجة بالفانيليا

- يجب إحضار كأس عميق ليتم خلط الثلج واللبن المكثف سويا.

- في الخطوة التالية يتم إضافة الفانيليا مع اللبن.

- خلال الخطوة التالية، يتم إضافة خليط القهوة على الوجه.

- وفي النهاية يُفضل التزيين باللبن المكثف، كما يمكن وضع ماكرون ملون أيضا قبل التقديم.