وجه آخر لرانيا يوسف: «اتربيت في مدارس راهبات وبصوم اتنين وخميس»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعتادت الفنانة رانيا يوسف «47 عاما» على إثارة الجدل بين الحين والآخر، بشكل مستمر بتصريحات تارة، وبظهورها بملابس عارية وفاضحة تارة أخرى، وحلت خضعت للتحقيق والمسائلة القانونية أكثر من مرة بسبب تصريحاتها وظهورها في المناسبات المختلفة لتظل بصفة شبه دائمة ضيفة على «تريندات» وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث وتظل محور حديث رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وهدف للمحامين الذين يستهدفوها ببلاغات تخضع بعدها أحيانًا للتحقيق في النيابة العامة، في الوقت الذي تتحدث فيه عن نفسها من زاوية أخرى نرصدها لكم كما يلي:

أرفض الزواج العرفي وبيني وبين ربنا عمار جدًا

وأوضحت رانيا يوسف، خلال لقائها مع نزار الفارس في برنامج «الفارس» المذاع عبر فضائية «الرشيد العراقية» أنها ترفض الزواج العرفي ولم تتزوج عرفيًا في حياتها، مؤكدة أنها لا تعرف أي شئ عن حقيقة زواج عمرو دياب ودينا الشربيني عرفيًا، وأنها ترفض الزواج العرفي من عمرو دياب.

وأشارت رانيا يوسف، أنها تبحث عن الحياة بهدوء وراحة بال ورضا، مضيفة «أنا راضية جدا عن كل حاجة ربنا ادهالي ومدهاليش راضية بيها جدا ومقتنعة أنه مدهاليش عشان مصلحتي وأنا بيني وبين ربنا الحمد لله عمار جدا، وأنا لما بطلب منه وبكلمه كتير طول الوقت ولما بتمنى حاجة حبيبي على طول بحس أنه بيسمعني».

أصوم الإثنين والخميس

وقالت رانيا يوسف خلال لقائها مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، أنها تصوم يومي الاثنين والخميس، «أنا بصوم اتنين وخميس على طول لسبب ديني وصحي»؛ مؤكدة أن الجسم يعمل بكفاءة أعلى عند تغيير نظام الطعام، ومن أجل الحفاظ على وزنها؛ لأن تعويد الجسم على نظام غذائي ثم تغييره فجأة، يعمل على تقليل الوزن بصورة سريعة.

تعلمت في مدرسة راهبات

قالت الفنانة رانيا يوسف، خلال لقائها مع إنجي علي، في برنامج «أسرار النجوم» المذاع عبر فضائية «نجوم إف إم»، إنها تربت في مدارس راهبات: «تربيتي في مدارس راهبات إنجليز خلتني طالعة مؤدبة قوي زيادة عن اللزوم ومش عارفة آخد حقي ومش عارفة أتكلم».

وتابعت «ولحد قريب جدا مكنتش بعرف أشتم ودلوقتي بقيت بشتم شوية ولما كان حد يسألني سؤال كنت بتكسف أرد ووداني تحمر وأبقى مكسوفة طول الوقت ولسه عندي شوية خجل بحاول أحتفظ بيه لكن أنا تربية الراهبات برضه».