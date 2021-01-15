لأول مرة زوجان يطلقان «تاكسي للحيوانات الأليفة».. التوصيلة حتى 3 آلاف جنيه

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لأول مرة خدمة توصيل للحيوانات الأليفة، انطلقت قبل شهرين ونصف الشهر عن طريق زوجين يعشقان الحيوانات، فقررا أن يخصصا سيارتهما لمساعدة الكلاب والقطط والزواحف والثعابين والقرود وحتى الأسود الصغيرة للذهاب للعيادات والتنزه وعمل جولة تسويقية «شوبينج» والتمشية لتغيير الجو.

«وصلنا كلب عريس في ليلة دخلته.. والنقل داخل القاهرة من 200 لـ 450 جنيه»

وكانت آخر رحلات الزوجين توصيل الكلب «أوريو» وهو عريس من الدقي إلى عروسته في مدينة الرحاب كي يتزوج: «وصلناه وهنطمن عليه هو وعروسته». تقولها هبة عادل، التي تفضل التواصل مع الحيوانات حتى بعد انتهاء الرحلة، مؤكدة أنهم وصلوا لـ 30 رحلة حتى الآن منهم رحلة إلى الصعيد وتحديدا المنيا بسعر 1200 جنيه.

خدمة 7 نجوم تقدمها هبة عادل وزوجها بهاء مجدي للحيوانات الأليفة، يعتنيان بهم خلال رحلاتهما، حيث يتم استقبال الرحلات قبلها بـ 24 ساعة، وفي الحالات الحرجة قبلها بـ 4 ساعات، كما يبدأ سعر الرحلة داخل القاهرة من 200 لـ 450 جنيها، بينما تصل سعر توصيلة المحافظات من 800 لـ ثلاثة آلاف جنيه.

تقول «هبة» لـ«هن»، إن الفكرة بدأت تراودها هي وزوجها بعد أن وجد الثنائي صعوبة في نقل حيواناتهما معهما أثناء تواجدهما للعمل في إحدى دول الخليج: «مكنش فيه ولا تاكسي كان بيوافق يركب كلب وكنا بنعاني من الموضوع ده ولقينا ناس كتير زينا فقررنا نساعدهم وجهزنا عربيتنا عشان تناسب جميع الحيوانات».

لم يقتصر الأمر على خدمة التوصيل فقط بل انتظار بعض الحيوانات التي تذهب لزيارة الطبيب أو إنقاذ الحيوانات المريضة وتوصيلها لأقرب مستشفى، وكذلك سفرهم للرحلات أو شراء مستلزماتهم في حالة انشغال أصحابهم: «فيه ناس كتير لما بتيجي تسافر مبتعرفش تاخد أليفها معاها احنا بنوديهم سوا حتى لو خروجة احنا بنوصاهم».

يحكي بهاء مجدي الزوج، أنهما يحلمان بإطلاق تطبيق خاص بتوصيل الحيوانات على غرار تطبيق «أوبر وكريم»، مؤكدا أنهما لن يقبلا بانصمام أي شخص إلا إذا كانوا محبين للحيوانات ولديهم القدرة على التعامل معهم بشكل جيد.