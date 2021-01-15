الامارات | ملكة غربان لندن تختفي وتهدد «مملكة بريطانيا»

شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة غربان لندن تختفي وتهدد «مملكة بريطانيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن برج لندن البريطاني أن «ملكة» الغربان مفقودة منذ عدة أسابيع ويُفترض أنها نفقت.

وكانت ملكة الغربان، التي تدعى ميرلينا، تعيش مع سبعة غربان أخرى داخل البرج، وهي هناك منذ عام 2007.

وتقول الأسطورة إنه يجب أن يكون هناك ستة غربان على الأقل في البرج لتوفير الحماية، وإذا غادرت تلك الغربان البرج «فستسقط مملكة بريطانيا».

وقال حارس الغربان، كريستوفر سكايف لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي )، الخميس إن الغراب اختفى قبل عيد الميلاد، أي قبل أسبوع من دخول إنجلترا فترة الإغلاق الثالثة لها في أقل من عام.

وقالت هيئة القصور الملكية التاريخية، التي تدير البرج، إنه في حين أن الغربان غالبا ما «تتجول» خارج القصر، فإن ميرلينا تعود دائما.

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