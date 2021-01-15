فيفي عبده تدعم حورية فرغلي بعد تعرضها للتنمر: الضربة اللي متموتش بتقوي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة دعمت وجهتها الفنانة والرقصة الاستعراضية، فيفي عبدة، عبر خاصية «إستوري»، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، للفنانة حورية فرغلي، التي تعرضت للتنمر قبل أيام فضلًا عن المعاناة التي تعيشها جراء هذه القصة.

وشاركت فيفي عبده، صورة مجمعة للفنانة حورية فرغلي، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله، «حورية فرغلي النجمة الجميلة من جوه ومن بره، طول عمرك قمر وموهوبة وطيبة».

ووجهت رسالة للفنانة قالت خلالها، «متزعليش وخديها مني حكمة، الضربة اللي متموتش بتقوي، يلا ارجعي لجمهورك، 5 مواه».

قصة تعرض حورية فرغلي للتنمر

مداخلة هاتفية، أدعمت بها الفنانة حورية فرغلي، الملايين خلال مداخلتها في برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، وتحدثت خلالها عن معاناتها بعد تعرضها للتنمر بسبب تشوه وجهها فضلًا عن انقطاع تواصلها مع الأخرين.

حورية فرغلي: محبوسة في أوضة نومي بقالي شهور

وقالت حورية فرغلي خلال المداخلة،«بقالي عشر شهور محبوسة في أوضة نومي، ومش بستطعم وفقدت حاستي التذوق والشم، ولو حصلت حريقة مبعرفش إن فيه ريحة شياط، وقررت إني أبعد تماما، وأنا مكنتش بعمل عملية تجميل، وحصلت لي حادثة والحصان وقع فوقيا، ومعنديش مناخير.. وهيكل مناخيري فاضي من جوة».

انهارت حورية فرغلي، خلال المداخلة، قائلةً «كل الناس بعدت عني، حتى الناس اللي اشتغلت معايا بالعشر سنين مش بيرفعوا سماعة التلفون يسألوا عني، محدش أبدا بيسأل عني خالص غير رانيا محمود ياسين».

وتابعت الفنانة: «أنا كنت فاكرة إنهم بيحبوني، كنت فاكرة إنهم بيحبوني أنا بس، هما بيحبوا حاجات تانية، يعني أنا محدش قالي «هابي نيو يير» غير أخويا، ولكن لما كنت بشتغل كانوا بيرنوا عليا، ولكن دلوقتي كله اختفى كأني مش موجودة».