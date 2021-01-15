بعد انفصالها عن الهضبة.. أحدث ظهور لدينا الشربيني مع ريهام عبدالغفور: أحلوت

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة ريهام عبدالغفور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعها بالفنانة دينا الشربيني، وظهرا خلالها وهما تحتضنان بعضهما البعض.

ريهام عبدالغفور تعلق على صورتها مع دينا الشربيني: بعد ما كنا أخوات

وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصورة التي شاركها برفقة دينا الشربيني، وشوقت الأولى متابعيها عن طبيعة العمل الذي سيقدمانه، قائلةً «بعد ما كنا أخوات في زي الشمس داخلين نعمل قصر النيل بس مش أخوات المرة دي تفتكروا حنطلع ايه».

لقيت الصورة التي شاركتها الفنانة ريهام عبدالغفور استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات، والتي كان من أبرزها، «ضراير، حلوين أوي، كنتوا هايلين في زي الشمس، ناوية على إيه تاني يا فريدة، ما كفاية بقى يا لوجي، أسدين قصر النيل، أوعى تقولي هتكونوا ضراير، دينا أحلوت بعد ما سابت عمرو، السنجلة بتحلي يا دينا بردو، كنتي هايلة في شخصية فريدة وكل حاجة فيكي مختلفة، قمرات يا أخواتي».

ويعد هذا العمل هو التعاون الثاني الذى يجمع ريهام عبدالغفور والفنانة دينا الشربينى، إذ اشتركتا في المرة الأولى في مسلسل «زى الشمس» الذى عرض فى السباق الرمضانى قبل الماضى، وحقق نجاحًا كبيرًا وكان ينتظر الجمهور طرح جزء ثاني بعدما تشوقا لمعرفة سير الأحداث بعد النهاية الغامضة للمسلسل.

وشاركت ريهام عبدالغفور، بدور فريدة، شقيقة دينا الشربيني التي كانت تجسد شخصية نور، وتفاعل الجمهور والمتابعون معها، طوال أحداث العمل الدرامي.

مسلسل قصر النيل، من تأليف السيناريست محمد سليمان عبدالمالك، والعمل من إخراج خالد مرعي، ومن المقرر أن يبدأ أبطال العمل وصناعه التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن جانبها تواصل الشركة المنتجة إبرام باقي التعاقدات، وستتشارك الفنانتان دينا الشربيني وريهام عبدالغفور في بطولة العمل.