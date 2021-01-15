تعرف على أفضل مكان لحفظ توابل الطعام

القاهرة - سمر حسين - مشكلة تؤرق السيدات في المنازل وهى كيفية الاحتفاظ بالتوابل لأطول فترة ممكنة دون أن ينتشر فيها السوس وتنتهى صلاحياتها، لذلك نقدم لكِ طريقة حفظ التوابل بطريقة صحيحة، كما جاءت على «سي بي سي سفرة» .

طريقة حفظ التوابل بطريقة صحيحة في المطبخ

عند شراء كمية كبيرة من التوابل الاتجاه لتخزينها في مكان يحفظها لأطول فترة قد تصل لسنوات وأفضل مكان لهذا هو الفريزر، حيث يمكن ​تخزين التوابل والأعشاب المجففة داخل الفريزر، وخاصة إذا كانت حبوبا كاملة وغير مطحونة.​

ويمنع الفريزر وصول رطوبة الطقس وحرارته وبخار الماء إلى التوابل وهو ما يتلفها بل يعمل الفريزر على تجميد أي عملية تحول أو تفاعل في نكهة وطبيعة التوابل مما يجعله أفضل مكان لحفظ التوابل.

أما عند الاتجاه لحفظ التوابل اليومية وتركها في المطبخ يجب الانتباه جيدا أن تخزين التوابل يحتاج لدرجة حرارة متوسطة وليس حارة كما يحدث في المطبخ، لهذا لا بد من وضعها وتخزينها بعيدًا عن حرارة الموقد أو السخانات أو أشعة الشمس المباشرة، وخاصة أن تقلبات درجة الحرارة قد تسبب تكاثفًا غير مرغوب فيه للتوابل، فيفسدها ويسبب تعفنها.