رانيا يوسف تواصل تصريحاتها المثيرة: «لو حبيت هكمل حب من غير جواز»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أزمات جديدة تثيرها الفنانة رانيا يوسف «47عاما» في كل لقاء تلفزيوني لها، حيث تحرص دائمًا على أن تصرح بتصريحات مثيرة لتخلق بعدها حالة من الجدل وتحتل قائمة الأكثر انتشارًا «التريند» عبر وسائل التواصل الاجتماعي «السوشيال ميديا» مما يمكن أن نطلق عليه «أزمة في كل لقاء تلفزيوني».

وأطلقت «يوسف»، بعض التصريحات المثيرة خلال لقائها الأخير مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «ليلة الخميس» المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، وذلك بعد أيام من تصريحاتها المثيرة للجدل خلال لقائها مع المذيع العراقي نزار الفارس، وتصريحات رانيا يوسف خلال آخر لقائين نرصدها لكم كما يلي:

لو حبيبت هكمل حب من غير جواز

تصريح جديد مثير للجدل أطلقته الفنانة رانيا يوسف خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج «ليلة الخميس»، المذاع على قناة «mbc مصر» الفضائية قائلة: «مكانتش ناجحة خالص، بس خلينا نتكلم عن مسألة نجاح الجواز.. الجواز مش ناجح خالص مبدئيا، وفكرة الجواز مش ناجحة أساسا، إلا لو اتنين حبوا عيوب بعض قبل المميزات، وتخيلوا شكلهم وهما عواجيز، وحبوا إنهم يكبروا مع بعض».

وأضافت: «اللي بيحصل دلوقتي إن الشباب بيتجوز صغيرين وبعدين الست تحمل وتخلف، والأمور تتغير.. أنا أنصح البنات ميتجوزوش قبل سن التلاتين.. الواحد بيبقى أنضج وأعقل شوية، وعارف هو عايز إية في الجواز، ويكون عمل مستقبله واسمه وفلوس، والاختيار هيفرق كتير».

وتابعت: «أنا جربت مرتين بعد التلاتين، والحقيقة مكنتش عايزة اتجوز بس المجتمعات العربية بتجبرك.. لكن رانيا يوسف مش هتتجوز تاني.. ولو حبيت هكمل قصة حب من غير جواز.. لأن الجواز بالنسبة ليا بيت وأسرة وعيال، وأنا عندي أطفال.. ولو فيه قصة حب حلوة هتبوظ بالجواز، والضغط اللي بيعمله الجواز بيبوظ الجواز.. وبيبقى حب شكله تاني مش الحب الرومانسي، وبيكون حب عقلاني أوي أوي».

حوار الإشادة بـ «مؤخرتها»

قالت الفنانة رانيا يوسف، تعليقا على ظهورها بفستان أبيض يبرز مفاتنها في مهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ42 التي أقيمت خلال الأسابيع الماضية: «هي مؤخرتي أنا بس!! مؤخرة الفنانات كلهم تقريبا، بس أنا يمكن مؤخرتي مميزة.. يمكن عشان كده».

وأضافت «يوسف» في لقاء الإعلامي العراقي نزار الفارس في برنامج «مع الفارس» المذاع على قناة الرشيد العراقية، ضاحكة: «أنا بحاول أهزر معاك طول الوقت»، موضحة أنها نظرت إلى نفسها أمام المرأة قبل الظهور في المهرجان و«لقيتها حلوة.. ولما يبقى عندك حاجة حلوة ليه ماتظهرهاش، تخبيها ولا تظهرها وأنا من رأيي إنه لو عندي حاجة حلوة بـ(أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ) لو عندك بيت حلو اظهره، ولو عندك شغل حلو اظهره» ليرد عليها المذيع: بعض الأشياء الحلوة عندما «تتخبى» تكون أجمل، فردت: «ده من وجهة نظرك.. من وجهة نظري أنا لما يكون عندي حاجة حلوة أحب أوريها للناس كلها»، ثم استدركت: «مش قصدي في الجسم أنا قصدي في الحياة عامة لما يبقى عندك حاجة حلوة اظهرها».

رانيا يوسف تهاجم الحجاب

وسأل نزار الفارس، رانيا يوسف خلال الحوار، قائلاً: «متى نشوفك بالحجاب»، لترد عليه بقولها: «يا ساتر.. ليه كده.. ليه.. الطرحة دي هتزود مني إيه؟.. هو أنا كده مش مستورة؟.. هو أنا كده لابسة مايوه؟.. أنا شايفة نفسي من غير حجاب أحلى».

وتساءلت رانيا يوسف خلال الحوار، بقولها: «من امتى يا جماعة كنا محجبات.. الحجاب لم يُفرض علينا من 1400 عام كما يُشاع.. الحجاب اتفرض علينا نهاية السبعينيات أوائل الثمانينيات.. عندنا زوجات مشايخ الأزهر وبناتهن كانوا ليسوا محجبات.. إحنا بنشوف الصور القديمة والأفلام الأبيض والأسود وحفلات أم كلثوم».

وقالت رانيا يوسف: «الحجاب مش فرض.. بس اللي عايزة تتحجب براحتها.. دي حرية شخصية.. لكنه مش فرض.. لو كان فرض كان اتفرض علينا من 1450 سنة».