زوج حاول تنظيف فرش مكياج زوجته في «غسالة الصحون».. والنتيجة كارثية (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حاول زوج بريطاني، وواحد من مستخدمي تطبيق تيك توك، الشهير، يُدعى كيفين، مساعدة زوجته في تنظيف فرش الماكياج الخاصة بها، مستغلًا تواجدها خارج المنزل وفي عملها، كنوع من المفاجاة، ولكن الأمر لم يمر مثلما توقع إذ جاءت النتائج بشكل عكسي.

كانت الزوجة تشكو من اضطرارها لغسل مجموعتها الكبيرة من الفرش، لذلك قرر الزوج أن يساعدها ولكن بدلاً من غسل كل فرشاة بعناية، وضعها جميعًا في قسم أدوات المائدة في غسالة الصحون، ولكن عندما انتهى وفتح الباب، سرعان ما أدرك أنه ارتكب خطأً كبيراً، وعندما أزال فراشي المكياج من غسالة الصحون، تساقطت العديد من الشعيرات في الغسالة، وفق «ميرور» البريطانية.

حاول الزوج إصلاح ما أفسده في مستلزمات زوجته، من خلال تصوير مقطع فيديو للحادث، عبر «تيك توك»، مرفقًا تعليقًا قال خلاله، «أحتاج إلى مساعدتكم.. كيف يمكنني إصلاح هذا؟».

وكتب في الجزء العلوي من المقطع أوضح أنه ارتكب «خطأ فادحًا» وأنه أمامه 20 دقيقة قبل أن تعود زوجته إلى المنزل من العمل.

تعليقات الرواد على مشكلة الزوج: اخترت الموت بنفسك

شاهد مقطع الفيديو الذي شاركه الزوج كيفين، أكثر من مليوني شخص متابع، وأكثر من 24 ألف تعليق، إذ سارعوا في تشجيعه على شراء بطاقة هدايا زوجته من متجر تجميل، إذ قال أحد التعليقات، «على الرغم من أن هذا رائع، ما عليك سوى الحصول على بطاقة هدايا.. والأفضل من ذلك فقط تسليمها بطاقة الائتمان. حظا سعيدا يا صديقي».

فيما علق آخر، قائلًا «أي شخص آخر حزين لأن فكرته كانت مفيدة تمامًا، لكنها أخطأت بشكل فظيع..أوه محفظتك على وشك أن تؤذي سيدي».

ومازحه آخر قائلًا «استيقظت واخترت الموت..الحل الوحيد هو الذهاب وشراء فرشها الجديدة، آسف جدًا مثل هذه الحبيبة، يمكن إنقاذ بعضها ولكن البعض الآخر لا».